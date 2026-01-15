MJF retiene el Campeonato Mundial AEW ante Bandido

El Campeonato Mundial de AEW estuvo en juego en un combate donde Bandido puso en serios aprietos al campeón, pero no pudo resistir los embates del monarca que consiguió mantener su reinado.

MJF defendió el título ante Bandido en un duelo marcado por constantes cambios de dominio. El retador conectó varios de sus movimientos característicos y estuvo muy cerca de la victoria tras ejecutar el 21 Plex, aunque no pudo concretar la cuenta.

Bandido mantuvo el ritmo alto durante buena parte del enfrentamiento, obligando a MJF a recurrir a salir del ring para frenar el impulso del retador. Cada intento del campeón por tomar aire fue respondido con nuevos ataques del mexicano, quien logró conectar varias combinaciones dejando claro que no estaba intimidado por el escenario.

Aun así, MJF volvió a demostrar por qué es campeón. Supo resistir los momentos más complicados, capitalizó el desgaste físico de Bandido y llevó la lucha a su terreno. Con frialdad, esperó el error justo para cerrar el combate, evitando una derrota que por momentos pareció inevitable y saliendo del ring con el título, aunque visiblemente exigido por el reto que enfrentó

► Momentos claves

El campeón aprovechó ese momento para revertir la situación, llevando la lucha a ras de lona. Finalmente, MJF atrapó a Bandido en una llave de rendición, provocando que el retador perdiera el conocimiento en el centro del ring.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras la lucha, MJF reconoció públicamente el talento de Bandido y aseguró que en el futuro será campeón mundial de AEW. Sin embargo, fiel a su carácter, el campeón cerró el segmento atacando al retador, dejando claro que no tolerará amenazas a su reinado.