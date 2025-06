MJF reta a Místico para Grand Slam en la Arena México

MJF lanzó un reto directo a Místico para enfrentarlo en el magno evento Grand Slam: México, que se celebrará el próximo 18 de junio en la Arena México.

Durante una transmisión de AEW Dynamite: FYTER FEST, MVP acompañado de Bobby Lashley, Shelton Benjamin y el propio MJF, tomó el micrófono para presentar un mensaje “oficial” del grupo. Aseguró que no hay equipo más dominante en la industria que el Hurt Syndicate y cuestionó el eslogan de AEW: “Donde los mejores luchan”. Para él, eso no es más que una frase vacía si no hay competencia real.

► MJF reta a Místico para Grand Slam

Fue entonces cuando MJF, en su estilo provocador, encendió al público al declarar que quiere recuperar el Campeonato Mundial de AEW. Los aficionados reaccionaron con abucheos y gritos hostiles, mientras él continuaba con su discurso cargado de sarcasmo. Aprovechó la atención para promocionar su aparición en Happy Gilmore 2, pero también para lanzar un dardo envenenado contra Místico y la lucha libre mexicana.

MJF aseguró que verá la lucha de Místico la próxima semana en Summer Blockbuster y si lo convence, buscará enfrentarlo en Grand Slam.

► Se pacta una lucha para Hurt Syndicate

La tensión escaló cuando apareció el trío conformado por “Speedball” Mike Bailey, Komander y Kevin Knight, quienes confrontaron verbalmente al Hurt Syndicate. Komander le prometió a MJF que le enseñaría a respetar la lucha libre, mientras Bailey aseguró que ante ellos tenía a sus verdugos. Kevin Knight pidió llevar la pelea directamente al ring.

MVP frenó los ánimos: “Primero deben ganarse el derecho de estar en el ring con nosotros”. Sin embargo, tras un tenso intercambio de insultos y empujones que rápidamente se tornó físico, se pactó un combate entre ambos equipos para el especial de cuatro horas Summer Blockbuster, programado para el próximo 11 de junio, donde también se espera el regreso de Místico a la programación de AEW, aunque su rival aún no ha sido confirmado.