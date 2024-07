MJF responde a Gabe Kidd: «México y Japón apestan»

El Campeón de Peso Abierto de NJPW STRONG, Gabe Kidd, dedicó una fuerte amenaza a MJF:

«Hablemos de ti, MJF. ¿Quieres venir por mí? De acuerdo, fui yo quien disparó primero, no te equivoques, bang bang. Pero escucha aquí, maldito ratón. Así es como va a ser. Puedes decir todo lo que quieras, puedes llamarme bajo, la realidad es que no importa lo que digas porque tienes tatuado AEW, maldito perdedor. ¿Estás enojado? ¿Crees que puedes tocarme en el ring? ¿Crees que realmente puedes enfrentarte a mí? El 5 de enero, Tokyo Dome, Wrestle Dynasty. ¿Quieres lanzar esos desafíos? No. Porque si vamos a hacer esto, Maxwell, lo vamos a hacer en mis malditos términos. No vas a venir aquí y caminar en mi territorio y tratar de desafiarme, ¿estás loco? Nadie sabe quién eres en Japón, pequeño nerd. Maldito nerd, nadie tiene idea de quién eres. Lo que va a pasar es esto: voy a entrar en tu terreno, voy a entrar en tu dominio donde te sientes tan cómodo y te voy a exponer. Te voy a destrozar en el micrófono, te voy a destrozar en el ring, te voy a destrozar en todos los aspectos de este juego porque tú, Max, sabes que soy mejor que tú y lo sabes, y todos los demás también lo saben. Así que dejemos de negar al mundo lo que realmente quiere, vamos a darles MJF vs. Gabe Kidd en América, maldito. ¿Quieres un título? Ven y tómalo, maldito.»

► MJF a Gabe Kidd

El Campeón Americano de AEW tiene una respuesta.

«Oh Dios mío. Ambos apestan por diferentes razones», dice el oriundo de Long Island cuando le preguntan sobre luchar en México o Japón. «Nunca he estado en Japón. Si voy a Japón, será porque mi jefe me obligará a hacer ese show independiente el 5 de enero. Creo que lo llaman algo de Dynasty, no puedo recordar el nombre. Había un chico gordito. Creo que su nombre… ¿es Gabe Cod? Gabe Kidd, estaba hablando basura, así que quién sabe. Tal vez eso ocurra en algún momento.»

Lo que MJF y Gabe Kidd harían durante una lucha y mucho más una rivalidad podría ser espectacular. Los dos son jóvenes, los dos están hambrientos, los dos tienen mucho talento, los dos están en compañías grandes a nivel mundial… Tendremos que ver cómo se desarrolla esta historia.

