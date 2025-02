►MJF responde a crítica por mencionar a Cody Rhodes en Dynamite

En el más reciente episodio de AEW Dynamite MJF subió al ring a protagonizar un segmento con micrófono en mano, donde se pavoneaba de la derrota de Jeff Jarret a manos de Claudio Castagnoli.

Llegó a decir que AEW no era un ancianato.

Saldría entonces Max Caster, que era perseguido por «Hangman» Adam Page y así protagonizarían MJF y Page su tercer careo de lo que va del año (Lo cual es una obvia referencia a que su rivalidad es inminente).

Dustin Rhodes salió luego de eso. MJF se mofó de las adicciones del pasado de Rhodes. Rhodes le recordó que durante 16 años ha estado libre de drogas.

MJF le diría entonces que le tomó 37 años salir de la sombra de su padre, para ahora vivir bajo la sombra de su hermano menor, Cody Rhodes.

Pues bien, lo anterior fue merecedor de la crítica de un ex árbitro de la WWE.

En la red social antes conocida como Twitter hoy en día X, el exárbitro de WWE, Jimmy Korderas, dejó caer lo siguiente:

Great job MJF of reminding your audience about the man who is on top in the other company!

A lo que MJF respondió con inspirado acento.

His brother.

My mentor.

A guy who helped shape me early on in my career.

Your old boss brainwashed you into believing we need to treat the fans like morons and pretend other Wrestling companies don’t exist

You dumb ignorant bald grifting fuck.

…respectfully. https://t.co/nHpgcUjnOO

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) February 6, 2025