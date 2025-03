¿MJF recuperará su antigua facción, Dynasty, en AEW?

Los grandes rudos de la escena estadounidense suelen estar bien rodeados, pero en el caso de MJF como «All Elite», se diría que el «Better Than You» tiene un mejor bagaje caminando en solitario, pues todas sus asociaciones acabaron pronto o no le reportaron un impulso sustancial.

Aunque ahora, MJF busca recuperar el Campeonato Mundial AEW, y sabe que sin alguien que le cubra las espaldas le resultará muy difícil doblegar a Jon Moxley y el resto de los Death Riders, cuyo proceder permite que el ex-WWE nunca esté solo a la hora de defender esa presea y conservarla contra viento y marea.

Así, en reciente promo, MJF sugirió dos vías en pos de volver a coronarse: crear una nueva facción o aceptar la oferta de MVP para unirse a The Hurt Syndicate. Mañana, en Dynamite, teóricamente conoceremos la respuesta.

► The Dynasty 2.0, descartado

Pues bien, Sean Ross Sapp, en reciente Q&A, respondió a la cuestión de si MJF tomará la primera vía y reformará The Dynasty, ahora que Hammerstone es otra vez agente libre, así como Richard Holliday y Gino Medina, otrora integrantes del grupo, además de Aria Blake y Grogan.

«Pregunté por esto y me dijeron que no era el plan actualmente y que esos dos [Hammerstone y Holliday] no tienen contrato con AEW».

Con la cantidad de nombres que han competido puntualmente para la casa Élite durante sus seis años de vida, es curioso que ni Hammerstone ni Medina lo hicieran en todo este tiempo. Por su parte, Holliday, sólo disputó un par de combates el año pasado, ejerciendo como talento de realce.

The Dynasty cosechó grandes éxitos bajo los focos de MLW: Hammerstone conquistó el título mundial de la promotora y MJF y Holliday portaron su cetro de duplas; si bien la estancia de Friedman no fue muy longeva debido a su firma con AEW. En 2022, The Dynasty se disolvió después de que Holliday diera la espalda a Hammerstone.