AEW no depende de un solo luchador, cada vez que han perdido temporal (CM Punk, Kenny Omega, The Young Bucks…) o definitivamente (Cody Rhodes) a una de sus estrellas ha hecho lo necesario para seguir adelante. Si no están, no están, ahí no se puede hacer nada, pero siempre aparecieron otras para cumplir de la mejor manera.

Hoy, MJF es el Campeón Mundial, y uno de los grandes atractivos de la compañía, sino el número uno, y también estuvieron sin él durante unos meses este mismo año. Aunque ahora no volvemos a aquella polémica sino a su ausencia de la programación durante la pandemia en 2020, cuando acabó su rivalidad con Rhodes.

► MJF y su situación en AEW durante la pandemia

El joven luchador lo recuerda en su reciente entrevista con Sports Illustrated señalando que le parecía que era estúpido que lo tuviera en esa situación, sin hacer nada, sin aprovechar su talento. Echando la vista atrás, parece no tener sentido, pero entendemos que Tony Khan estaba valorando su próxima historia.

“Es posible que la gente no recuerde esto, pero después de mi rivalidadcon Cody Rhodes, estaba sentado. Estaba sentado. Literalmente. Tuve que sentarme detrás de la barandilla.

«Me senté junto a Shawn Spears y Shawn Dean y Sonny Kiss y todas estas otras personas, y tuve que sentarme allí y ver los programas. Recuerdo que me dije a mí mismo: ‘¿Son j*didamente estúpidos? Soy literalmente la estrella más grande aquí. ¿Que esta pasando aqui?’«.

