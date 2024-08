MJF quiere enfrentar a Místico y Mascarita Dorada

Podía haber escogido el CMLL a un luchador técnico para enfrentar a MJF anoche y así potenciar el choque entre el bien y el mal, pero escogió a Templario. Y aunque la Arena México hubiera apoyado de cualquier manera al talento local, tal vez el CMLL se reserve tal dinámica para más adelante.

El Campeón Americano AEW, podemos confirmarlo ya, defenderá su oro ante Will Ospreay en All In 2024, pues ayer consiguió superar el desafío que supuso Templario. Y no sólo eso. Acompañado de Rocky Romero, hizo de rudazo tras la lucha atacando al enmascarado y a Kemalito. El «héroe americano» salió triunfante en su debut.

► MJF piensa volver

Digo que quizás el CMLL se reserve un enfrentamiento para MJF contra un gladiador técnico porque horas antes de su debut sobre la empresa mexicana, «The Devil Himself» fue preguntado en conferencia de prensa por si guardaba en agenda algún otro nombre contra el que competir. Y Friedman lo tuvo claro.

«Místico. Más allá de eso, depende del dinero. ¿Quieres ver de nuevo aquí a MJF? O bien es un combate histórico o bien es ‘mucho dinero’. Tengo mejores cosas que hacer, como contar mi dinero en Long Island, New York».

Friedman, seguidamente, mencionó también a Mascarita Dorada, y suponemos no fue un lapsus, confundiéndolo con Máscara Dorada. Cosas de rudos… Veremos, como todo hace indicar, cuándo tiene un segundo combate MJF en el CMLL.

The whole world is talking about the American Champion’s debut in CMLL representing our great nation! #ThankMeLater pic.twitter.com/umUiob2imj — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) August 2, 2024