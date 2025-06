MJF participará en un show benéfico independiente

A pesar de lo que pueda parecer en prácticamente cada ocasión en que se le ve en público (dentro o fuera del ring de AEW) MJF también tiene su corazón.

► Para ayudar a Jeff Cannonball

Joey Janela anuncia que «The Salt of the Earth» estará presente en el evento benéfico independiente Cannonballfest el 14 de septiembre con el objetivo de ayudar a Jeff Cannonball, quien está luchando contra la ELA.

«El 14 de septiembre de 2025 será uno de los shows más grandes en la historia de la lucha independiente para Jeff Cannonball, ¡y haré lo que sea necesario para cumplir esa promesa! ¡Tuve que contactar a alguien que desprecio con una pasión ardiente para hacerlo realidad! ¡Maxwell Jacob Friedman llega a CANNONBALLFEST!».

Los fanáticos pueden donar al GoFundMe de Cannonball haciendo clic aquí.

En nombre de la Asociación de Benevolencia Policial (PBA) de New Providence:

Como muchos de ustedes saben, Jeff es esposo de Sam, padre de un increíble niño de año y medio llamado Milo, hijo, hermano, tío, amigo, despachador de emergencias/primer respondiente, luchador, músico, entusiasta de las sodas y muchas cosas más, con una vida llena de pasiones y dedicación. Con tan solo 38 años, fue trágicamente diagnosticado con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) hace aproximadamente una semana, y lamentablemente la enfermedad ha avanzado de forma muy rápida.

Jeff es una persona increíble, amable, que siempre va más allá por quienes lo rodean. Esto se refleja claramente en la cantidad de personas que lo quieren y lo consideran un amigo o parte de su familia. Nació y creció en New Providence. Tras terminar la universidad, trabajó como profesional en salud mental y adicciones. Actualmente sigue anteponiendo las necesidades de los demás a las suyas propias, siendo la voz que escuchas cuando llamas al 911 en busca de ayuda. Trabaja para el Centro de Comunicaciones de Mountain Valley, que se encarga de despachar servicios de emergencia de policía, bomberos y EMS para las ciudades de Summit y Milburn.

Fuera de su vida cotidiana, Jeff ha hecho cosas increíbles que muchos solo pueden soñar con lograr. Ha tocado en bandas en varios estados y países, es influencer de sodas —tiene su propia soda—, su propio aceite para barba, ¡e incluso ha participado en una película de terror! La lista sigue.

Para quienes lo conocen como Jeff Cannonball, cumplió su sueño de ser luchador profesional. Luchó en incontables estados y países, trabajó con muchas empresas, ganó títulos y construyó relaciones con muchísimas personas. Amó cada segundo de ese camino, y la ELA le ha arrebatado esa parte de su vida.

Ha ayudado a muchísimas personas a lo largo de los años, ha impactado positivamente las vidas de muchos, y es literalmente amigo de personas de todos los ámbitos, lo que dice mucho sobre la clase de persona que es.

Esta enfermedad ha cambiado su vida y la de nuestra familia para siempre. La vida de Jeff, Sam y Milo está cambiando rápidamente. En pocas palabras, necesitan ayuda. Esta enfermedad lo obligará a dejar de trabajar. Necesitan encontrar un nuevo hogar que se adapte mejor a sus necesidades. Están llegando facturas médicas y se requieren importantes ajustes para que Jeff pueda vivir el mayor tiempo posible y con la mayor comodidad.

Por último, para mi sobrino Milo, el hijo de Jeff y Sam, es un niño increíble y maravilloso. Me parte el corazón lo que está ocurriendo con su papá y pensar en lo que tendrá que afrontar en el futuro. Jeff no tiene seguro de vida. Quiero asegurarme de que Sam y Milo tengan todo lo que necesiten económicamente. No deberían tener que preocuparse por eso, y con esta ayuda podemos marcar una diferencia.

Si puedes y estás dispuesto a donar para ayudar a Jeff, Sam y Milo, te lo agradeceríamos profundamente. No importa si es mucho o poco, marcará una diferencia en sus vidas.

Soy Nick, el hermano de Jeff. Puede que parezcamos personas muy diferentes, pero siempre lo he admirado y me asombra todo lo que ha logrado vivir. Sam me dio su permiso para organizar esto. Estoy llevando esta campaña a través del PBA de New Providence, como miembro activo y ex presidente. Si alguna otra PBA puede ayudar a mi familia, ¡mil gracias!

Gracias a todos por ayudar a mi hermano.