¿MJF o Randy Orton? Eric Bischoff los compara

Le preguntan a Eric Bischoff, gran admirador de MJF, si existe alguien mejor que el luchador de AEW en la actualidad. Y si anteriormente ponía a Randy Orton por encima de Shawn Michaels, en esta ocasión «The King of Controversy» vuelve a posicionar a «The Viper» arriba del «Better Than You».

► ¿MJF o Randy Orton?

«[Orton] simplemente tiene más experiencia. Creo que [MJF] aún no ha aprendido a sincronizar su lenguaje corporal con su diálogo. Es demasiado. Llegará ahí. Es cuestión de repeticiones, experiencia y sentir las reacciones… No creo que haya alguien mejor que Randy Orton en los últimos 30 años, pero MJF llegará ahí.»

Bischoff también cree que el All Elite no está en un entorno donde pueda crecer, lo que podría obstaculizar su capacidad para cumplir con las altas expectativas que hay sobre él: «Lo hubiera dirigido hacia WWE…[para que] pueda aprender de personas con mucha más experiencia que él».

El ex presidente de WCW también cree que el joven ya ha superado incluso a los veteranos de la casa Élite: «Ya es mejor que todos los demás y no se le da la importancia… Llegará eventualmente». Asimismo, considera que no hay nadie que pueda mejorar las promos de MJF.

«Es como un golfista que gasta mucho tiempo y dinero aprendiendo a perfeccionar su swing. Finalmente lo dominas… luego dejas de tomar esas lecciones… y después sales al campo con tus amigos y tu swing apesta porque desarrollaste malos hábitos».

Claramente, no tiene sentido comparar a MJF con Randy Orton solo por la tremenda diferencia de años que llevan en la luhca libre profesional. Aún así, ¿qué opinas de ambos? ¿Estás de acuerdo con las palabras de Eric Bischoff?