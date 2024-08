MJF: «Nunca he visto Rocky… ¿Es sobre una roca?»

«The American Hero» MJF, el presente Campeón Americano de AEW, dice no haber visto nunca la celebrada película Rocky de Sylvester Stallone. Estrenada en 1976, supuso un antes y un después para la carrera de su estrella y guionista, quien a partir de entonces comenzó a construir su leyenda viviente en el séptimo arte. Recibió múltiples premios, incluyendo tres Oscars (Mejor película, Mejor director y Mejor montaje) y llegó a recaudar aproximadamente 225 millones de dólares.

► MJF nunca ha visto Rocky

«Nunca he visto Rocky«, dice el campeón a Cultaholic. Cuando le preguntaron si había visto alguna de las entregas de la saga, Maxwell Jacob Friedman contesta: «No. ¿Puedes explicarme la trama? ¿Rocky? ¿Es sobre una roca?». Entonces le explican que en realidad trata sobre un boxeador. «Qué nombre tan raro para un boxeador. Es extraño». Luego le explican que (spoiler) Rocky no gana la primera pelea contra Apollo Creed, pero conserva su orgullo. «¿Por qué tendrías orgullo? Perdiste. Eso suena absurdo. ¿Quién ganó, ese tal Apollo Creed? Investigaré sobre él. Suena genial», apunta.

Si como MJF no has visto Rocky, no te pierdas la sinopsis y el tráiler:

Rocky Balboa es un desconocido boxeador a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se prepara concienzudamente para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida.

¿Y tú, has visto Rocky? ¿Qué opinas de las palabras de MJF?