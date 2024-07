MJF no ve posible una revancha con Will Ospreay

La primera fue quizá la mejor lucha de la historia de AEW Dynamite, ¿cómo no va a haber una segunda MJF vs. Will Ospreay? El Campeón Internacional dice «no» a la revancha. Aún así, parece probable que ambos vuelvan a disputarse el título en All In. La cuestión más bien sería superar en calidad al combate original. De momento, hablando de información que es oficial, el «Better Than You» estará en el programa del 24 de julio para hablar por primera vez desde su victoria y coronación.

► ¿No habrá MJF vs. Will Ospreay 2?

«¿Por qué lucharía contra un tipo al que vencí tan fácilmente? Literalmente lo derroté en un tiempo récord. Quiero decir, sí, si alguien intenta proponerme eso, no hay ninguna realidad en la que ese combate ocurra de nuevo. Lo vencí, ahora tengo este título. Voy a hacer que este título signifique más que cualquier otro título que exista en toda la lucha libre profesional.»

«Sigo tratando de advertirle a Will, probablemente porque es extranjero y estúpido y viene del peor país que haya existido, el Reino Unido, pero sí, Will está cayendo en la misma trampa en la que caí yo. Está luchando para impresionar, no está luchando para ganar, y yo nunca volveré a luchar así. La forma en que lucho ahora se basa mucho en la defensa. Busco reversiones. Estoy buscando atajos. No busco el camino difícil. Busco la salida fácil. No me importa. Lo digo con orgullo y una sonrisa en la cara. Tengo ese instinto asesino. Eso es algo que Will Ospreay no tiene, y por eso perdió contra mí, y lo dominé. La gente dice que fue la victoria más dominante de todos los tiempos. Ni siquiera sudé. Probablemente fue el combate más fácil de toda mi vida«, comenta el ex Campeón Mundial de AEW en The Wrestling Classic.