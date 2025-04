Anoche en la más reciente edición de AEW Dynamite, siguió la historia en donde MJF quiere sí o sí unirse a MVP y ser parte de The Hurt Syndicate. MJF ha hecho de todo, hasta traerle damas de compañías a los Campeones Mundiales de Parejas AEW, Shelton Benjamin y Bobby Lashley.

Sin embargo, aunque MVP está algo interesado, Lashley y Benjamin no quieren que MJF se una a su grupo. En medio de todo esto, Bobby Lashley le robó anoche su lujoso carro a MJF. Y MJF está tan decidido a ser parte de The Hurt Syndicate, que no quiso presentar cargos contra Lashley, según declaró a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter:

► MJF no presentará cargos contra Bobby Lashley y quiere unirse a The Hurt Syndicate

https://twitter.com/The_MJF/status/1915419637174460661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1915419637174460661%7Ctwgr%5Eeb9e4276050c0427a211d8413af7e1c7e40776a4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F

«Las autoridades locales de Nueva Orleans me preguntaron si quería presentar cargos contra Bob. Les dije que no, porque no soy un soplón. Otra razón más por la que seré genial en el Hurt Syndicate. ¡Disfruta el auto, Bob!»

https://twitter.com/AEW/status/1915213998493929831?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1915213998493929831%7Ctwgr%5E1451f5d6383e5f656a34713f84a65e0454e9b988%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F