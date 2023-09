MJF: «Nadie puede superarme en el ring»

MJF critica a algunos luchadores que no se dan cuenta de lo importante que es el elemento entretenimiento en la lucha libre profesional mientras explica cómo se siente después de defender con éxito ante Adam Cole el Campeonato Mundial AEW en la lucha estelar de All In 2023 y señala que no existe nadie que pueda superarlo en las cuerdas. Todo ello en la conferencia de prensa después del reciente pay-per-view, de la cual seguimos hablando cuando se acerca All Out 2023.

► Nadie puede superar a MJF

«Mi cuello me está matando. Amo a Adam Cole hasta la muerte, pero oh Dios mío, me duele el cuello, amigo. Se lo dije a Adam a bocajarro cuando atravesamos la cortina. Le dije: ‘Te quiero, amigo. Pero papá necesita un descanso. Me voy a ir a París me voy a comer una baguette, me voy a comer unos caracoles o lo que hagan allí.’ Gracias. Sigo culturizándome como campeón del mundo.

«Pero para responder a tu pregunta en cuanto a lo físico, me tomo mi entrenamiento muy en serio porque soy un atleta profesional. Me parece que hay muchos luchadores profesionales que no entienden lo importante que es. No se puede trabajar más que yo. Nadie en el planeta puede superarme, puede dejarme atrás. Ni Bryan Danielson, ni nadie en ese ring. Adam Cole se cansó allí luchando con papá porque todo el mundo lo hace. Soy una maldita máquina«.

En cuanto a la conferencia previa al PPV de este domingo, The Devil no estuvo presente, pero sí Tony Khan, como es costumbre: