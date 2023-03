MJF mintió a AEW por Rickey Shane Page

Rickey Shane Page no trabaja en AEW pero ha tenido varias oportunidades en la compañía presidida por Tony Khan. De ello estuvo hablando recientemente en Fightful, dando a conocer cómo fue posible que luchara en All Elite Wrestling.

> MJF, AEW y Rickey Shane Page

“Esa es una historia loca, en general, sobre cómo se llegó a hacer. Ese fue el primer show en el Arthur Ashe, así que había como 20.000 personas allí. Oh, ¿y tú? Sí, fue salvaje. Así que el día antes del show, MJF me llamó y me dijo: ‘Oye, ¿qué harás mañana?’. Yo dije: ‘Nada. ¿Por qué?’. Me dijo: ‘¿Puedes estar en Nueva York?’. Yo dije: ‘Claro’. Probablemente lo meteré en problemas, pero me dijo: ‘Les dije que ya estabas en Nueva York, necesitan hombres’. Yo dije: ‘Está bien’. Así que literalmente me di una ducha,me bronceé con spray, empaqué mi maleta y conduje toda la noche a Nueva York. Dormí en el piso de la habitación del hotel de Ethan Page y me desperté a la mañana siguiente y estaba tomando un desayuno continental gratis para una habitación que no tenía en el hotel. Gracias, Tony Kan. Estaba comiendo y Aubrey, la réferi, se me acercó y me dijo: ‘Oh, hola. ¿Sabes lo que estás haciendo hoy?’. Yo estaba como: ‘No’. Ella dice: ‘Estás luchando contra Paul Wight’. Yo estaba como: ‘Cierra la boca. No, no lo estoy haciendo’, y ella dijo: ‘Oh, sí’. Yo estaba como: ‘Uh, está bien’. Literalmente, así fue como sucedió. Así que grita, MJF. Él siempre está pendiente de mí. Él es el mejor. Fue tan genial. Paul es genial. Es un súper buen hermano”.

RSP también estuvo hablando de cuál fue el trato que le dio Tony Khan:

“Todos en AEW son súper amables. No tengo nada malo que decir sobre mi tiempo allí. Fueron muy buenos conmigo y Tony fue muy amable. Simplemente estuvo allí, ¿sabes? Puedes subir y hablar con él. Muchas veces me paraba en la posición de gorila y lo veía dirigir el espectáculo, porque estoy muy interesado en esas cosas. Siempre estuvo bien conmigo parado allí. Solo soy un extra. Soy amable en el camino, pero él me dejaba sentarme allí. Lo vi hacer cosas. Ambiente súper genial. Todos estaban realmente geniales y tuve que luchar contra algunos de mis [héroes] de la infancia“.

¿Qué te parecen las palabras de Rickey Shane Page?