MJF: «Soy el luchador más famoso que no fue a WWE»

El siempre polémico MJF habla acerca de AEW, Hollywood, WWE, las lesiones, el legado, Bret Hart o el dinero, entre otras cuestiones que no querrás perderte. Todo ello en una reciente entrevista con nuestro compañero Sean Ross Sapp de Fightful en el evento WrestleCade.

► En palabras de MJF

El cansancio y los fans

“Estoy agotado. Llevo aquí cinco horas. La fila más larga, el viaje más joven… me duelen las manos y tengo la voz destrozada de mandar a la mierda a gente gorda. La mayoría de los luchadores hoy en día son aburridos, no tienen talento, no son carismáticos y no son interesantes en ningún sentido. Había cientos de luchadores aquí y, aun así, parecía que yo era el único, porque era el único con fila.”

Su agenda y su rendimiento

“Los tipos a los que yo admiraba eran auténticos campeones viajeros y tenían agendas igual de brutales. Me atrevo a decir que he dado mejores actuaciones en menos de 24 horas, en dos combates distintos, que cualquiera en la historia del negocio. Entre el combate con Místico y el de Mark Briscoe, pongo mi nombre en eso. ¿Estoy contento con los resultados? No. Pero tuve tiempo para pensar y reevaluar quién soy y qué necesito para volver a la cima, no solo en AEW, sino en el wrestling profesional.”

Ambición y legado

“Cuando la gente piense en el wrestling profesional en 2025, ¿mi nombre va a salir? Claro que sí. Pero eso no es suficiente para mí. Necesito pasar a la historia como el más grande de todos los tiempos. Como un talento generacional. Como el tipo que lideró a su generación. AEW me tuvo en mis 20. Está a punto de tenerme en mis 30. ¿He logrado más que cualquiera en ese periodo? Probablemente. Pero no estoy satisfecho. No está bien simplemente tener una buena actuación. Necesito ganar.”

.@The_MJF has just added himself to the AEW World Championship Match at #AEWWorldsEnd with his guaranteed World Title Shot he won at #AEWAllIn Texas! Watch #AEWDynamite on TBS & HBO Max pic.twitter.com/ErtODPTYLF — All Elite Wrestling (@AEW) December 18, 2025

El cine y Adam Sandler

“Adam Sandler es básicamente mi padre. Es el tipo más amable que he conocido en mi vida. Consiguió mi audición, la vio y dijo: ‘Este chico es jodidamente gracioso’. Después se enteró de quién era yo y decidió probarme como uno de sus hijos. Amo el wrestling tanto como amo actuar. Si crees en ti mismo, por muy dura que sea la agenda, lo haces funcionar.”

Su pasado como actor

“Vengo del teatro. Fui actor con formación clásica desde los seis hasta los dieciocho años. Pude haber tenido una beca completa de fútbol, pero preferí saltar directamente al wrestling profesional. Ir a por lo que quería.”

No haber firmado con WWE

“Creo que hay un argumento sólido para decir que soy el luchador profesional más famoso de la historia que nunca ha estado firmado por WWE. Me siento muy orgulloso de eso, porque eso es hacerlo por ti mismo. Eso requiere esfuerzo.”

2023, las lesiones y el rechazo del público

“En 2023 aprendí mucho sobre mí mismo. Estaba en un lugar muy oscuro. Mi cadera, mi hombro izquierdo… prácticamente todo el lado izquierdo de mi cuerpo era inútil, pero no iba a decírselo a los médicos. Pasé de ‘MJF es lo mejor que le ha pasado al wrestling’ a ‘MJF apesta y está matando esta compañía’. Y me llevó hasta 2025 para que la gente dijera: ‘Quizá fuimos demasiado duros’. No debería haber estado enfadado con los fans. Debería haber estado enfadado conmigo mismo.”

Su personalidad y las reacciones divididas

“Nadie quiere a un fanfarrón. El problema es que no puedo evitarlo. Soy muy bueno en mi trabajo. La misma razón por la que algunos me odian es la razón por la que otros me aman. No puedes estar en la cima para siempre. El wrestling es una montaña rusa.”

Poner el cuerpo en juego

“Hice ese movimiento porque la gente pagó una entrada para verme destrozar a ese cabrón. Y lo iba a hacer. Tengo una relación de amor-odio con este deporte y con mis supuestos fans, pero la mayoría de los días amo el wrestling.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Conor Sherry (@conoresherry)

Bret Hart

“Claro que Bret sabe quién soy. Es un troll, igual que yo. Me dijo: ‘Eres muy bueno. Me recuerdas a un tipo que odiaba muchísimo en su época’.”

Sobre el dinero

“No salgo de casa si no me pagan. Gané 35.000 dólares en este show.”

Mensaje final

“Si quiero algo, no importa quién esté en mi camino. Lo voy a tomar. Lo único que quiero de vuelta es mi Triple B. No ha cambiado mucho. Nos vemos pronto.”