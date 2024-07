MJF: «Los luchadores mexicanos son presas fáciles»

Cuando se anunció que MJF se presentaría bajo los focos del CMLL, esperábamos promos 100% rudas con el «Better Than You» burlándose de la lucha mexicana. Sobraba decirlo.

Tiempo atrás, MJF evidenció su poca consideración hacia el arte de las máscaras del pancracio, y ahora que ya conoce retador por su Campeonato Americano AEW, Templario, quiso dedicar a este unas palabras anoche durante la función de Viernes Espectacular.

«Templario, felicidades, colega. Felicidades. Ganaste un torneo por la mayor oportunidad de tu carrera, por la mayor oportunidad de todas. Es lo que te has ganado, amigo mío. Te has ganado una oportunidad por el mejor título del mundo, el Campeonato Americano. Pero aún más importante, te has ganado una oportunidad con la grandeza, con el luchador más grande de la faz de la tierra, Maxwell Jacob Friedman. «Templario, he escuchado grandes cosas de ti. He escuchado que eres un atleta tremendo. Si te soy sincero, seguro que todo era mentira. A ver, seamos honestos. Me encanta cuando viajo a México. Me encanta la fiesta. ¡Arriba! Es divertido, sí. Pero si somos sinceros, la verdadera razón por la que me encanta ir a México es porque puedo luchar con luchadores mexicanos. Y la razón por la que me encanta luchar con luchadores mexicanos es porque, cuando entro en ese ring, no hay fiesta, nene. Es siesta. A ver, los luchadores mexicanos son presas fáciles. Todos sois lentos, pesados, vuestras máscaras lucen estúpidas. Es el momento más fácil para mí, y luego me iré a comer buena comida. Tenéis buena comida. Bueno, nuestra comida es mejor, pero la vuestra está bien, está bien. «Estoy entusiasmado, Templario, por darte esta oportunidad, la oportunidad de tu vida. El 2 de agosto, amigo mío, vas a poder luchar con un héroe americano, y por ello, Templario, y por el hecho de que probablemente te gane en cinco segundos, podrás volver rápido a casa con tu familia. Ya me lo agradecerás después».

► MJF vs. Will Ospreay II, con asterisco

Como decimos, la defensa del Campeonato Americano AEW entre MJF y Templario tendrá lugar el 2 de agosto, y esta lucha se dará luego de anunciarse durante el más reciente episodio de AEW Dynamite que Friedman protagonizará revancha con Will Ospreay en All In 2024 por el mismo cetro.

Véase, deberíamos entonces poner un asterisco sobre el MJF vs. Ospreay, pues para entonces, 25 de agosto, «The Devil Himself» podría no portar ya el Campeonato Americano AEW, y a cambio, ser Templario el monarca. Realmente, dada la inquina que se guardan Friedman y «The Aerial Assassin», un oro de por medio no resulta necesario, aunque la pretensión del británico sea recuperar esa presea que perdió injustamente.

