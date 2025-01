MJF lanza el reto a Jon Moxley por el Campeonato AEW

En Worlds End las cosas cambiaron mucho y muchas rivalidades han visto evoluciones y al actual Campeón AEW, Jon Moxley le han salido muchos rivales.

Aunque FTR y Adam Copeland aparecieron para retar los Death Riders y en especial a Mox, otro reto fue revelado en el último programa de Dynamite, pues MJF lanzó el reto por el Campeonato.

Durante el evento, se reveló un video grabado después de la lucha donde MJF retuvo el Anillo de Diamantes de Dynamite ante Adam Cole; dejando con eso a un lado la rivalidad con ex amigo.

With the Dynamite Diamond Ring firmly in his possession, MJF now shifts his focus to reclaiming the AEW World Championship!

