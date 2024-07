MJF lanza dura advertencia a Will Ospreay

Este próximo 17 de julio, AEW lanzará la casa por la ventana para celebrar su episodio número 250 de Dynamite. La gran lucha estelar será por el Campeonato Internacional AEW, entre el campeón, Will Ospreay, y su retador, MJF.

Para seguir calentando la lucha, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, MJF le envió una dura advertencia a Will Ospreay, al mismo tiempo que lo insultó a este y a sus fanáticos. Estas fueron sus palabras:

I’m the star that the pros know is the present and future of this sport.

You’re a star to mouth breathing, misinformed wrestling fans.

You say you’re a skyscraper? Guess that makes me the Burberry bulldozer.

There are levels to this. This Wednesday I prove you simply aren’t… pic.twitter.com/gr3hvSO151

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) July 12, 2024