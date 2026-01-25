MJF: «La lucha libre es como Disney»

«La Sal de la Tierra» o «El Diablo», como quieran llamarlo, MJF habla de su amor por Disney, compara la lucha libre. defiende el verdadero valor del wrestling y reafirma su estatus como campeón mundial de AEW.

► En palabras de MJF

“Para los fans de Disney y Universal debe ser rarísimo verme aquí, y para los fans de la lucha libre también. ¿Por qué estoy sentado junto a dos, seamos honestos, niños grandes y obesos? Porque amo los parques temáticos tanto como amo la lucha libre profesional. Veo WW, soy fan de estos dos, aunque estén gordos, sean feos, pobres y tengan tres papadas… probablemente siguen siendo personas. Y por eso estoy aquí: para hablar de mi amor por los parques y por el wrestling, y para explicarles a los que no conocen All Elite Wrestling que todo gira en torno a lo mismo: contar historias y generar emociones. Capturar tu imaginación y hacerte sentir que estás en otro mundo. Y nadie hace eso mejor que yo, por eso soy el campeón mundial.”

AEW World Champion @The_MJF claims that 2026 is the «Year of The Devil!» Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/Ud9TCa6tlG — All Elite Wrestling (@AEW) January 22, 2026

“Cuando la gente dice que la lucha libre es falsa, primero que se lo digan a mi cuerpo. Pero incluso si fingimos por un segundo que lo es, también lo son las películas, las series y los cómics, y aun así te hacen sentir cosas. Es como en una atracción de Disney: sabes que todo es mecánico, pero cuando vas subiendo por la primera colina no sabes si viene la gran caída o no, y tu corazón se acelera. Esa misma emoción es la que provoca la lucha libre. Por eso los miércoles a las 8 en TBS, o en HBO Max, deberían darle una oportunidad a AEW. Si te gusta la narrativa y la emoción, vas a querer más, igual que cuando te subes por primera vez a Pirates o a Space Mountain.”

“Este cinturón es de platino real, diamantes reales y oro real. Es pesadísimo. Cuando fui a Disney después de ganarlo, pagué una fortuna por un tour VIP y obligué al guía a cargarlo todo el día. Disfruté cada segundo viendo cómo sufría. Las placas laterales son personalizadas y no se van a cambiar jamás, porque no voy a perder este título. Incluso la placa con mi nombre es la misma de mi primer reinado, porque cuando la gané le dije al fabricante: ‘Guárdala, la voy a necesitar otra vez’.”

MJF got into a shoving match with a fan at the Limitless show then started threatening every fan in the venue “I’LL BEAT EVERYBODYS ASS IN THIS ARENA” 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/OiVpNa6AA7 — Self Made AO 💫 (@KXNGAO) January 19, 2026

“Todo el mundo quiere este campeonato: Kenny Omega, Swerve Strickland, Adam Page, Samoa Joe, Brody King, Bandido, Will Ospreay… todos. Pero este no es un título de ‘sports entertainment’, es el verdadero campeonato de la lucha libre profesional. Yo crecí con Piper, Flair, Hogan, con tipos que parecían reales, peligrosos, más grandes que la vida. De ellos aprendí a hablar, a conectar con el público. Muchos dicen que tengo algo de Piper en el micrófono y algo de Flair en la presencia, y ahora veo a niños imitándome, con el pañuelo Burberry, el traje y el anillo, y sé que ya estoy dejando huella.”

“Si vienes a verme en vivo, no vengo a hacer feliz a la gente, vengo a ser quien soy: a hablar basura, a golpear a alguien y a demostrar por qué soy el mejor. Mi trabajo no es agradarte, es hacerte sentir algo. Porque al final, igual que en los parques temáticos, lo que importa no es si es ‘real’ o no, sino que te haga vibrar, que te haga creer y que te haga querer volver por más.”