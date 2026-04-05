MJF hizo aparición sorpresa en show «indie» atacando a Pat Buck

Probablemente, sin AEW, MJF no sería la estrella que es actualmente. Pero MJF no supone un talento forjado en AEW, sino en la escena alternativa. Por ello, el actual máximo monarca de los Élite quiere devolver a estas ligas la apuesta que en su día hicieron por él.

Durante lo que llevamos de 2026, MJF ya ha competido para Limitless Wrestling y House Of Glory, defendiendo en ambas promotoras el Campeonato Mundial AEW. Y ahora parece tocarle el turno a WrestlePro, casa fundada por uno de sus principales mentores luchísticos, Pat Buck, quien además ejerce hoy como vicepresidente de desarrollo de talentos en AEW.

Friedman fue protagonista ayer del epílogo conjuntado por WrestlePro para su décimo aniversario, desde el Rahway Rec Center de Rahway (New Jersey, EEUU), cuando interrumpió un discurso de agradecimiento de Buck y atacó a este con un golpe bajo, tras aparentar elogiarlo. «The Devil Himself» retó entonces a Buck en pos de demostrar que el pupilo había superado al maestro y se marchó. Ya con las partes pudendas otra vez en su sitio, Buck confirmó que se verá las caras con Friedman en el siguiente evento de WrestlePro, el 31 de mayo, desde el mismo Rahway Rec Center.

Antes, el 1 de mayo, MJF tiene previsto luchar contra Nic Nemeth en el show Monumental Moment de Create A Pro Wrestling, desde el All Sports Melville de Melville (New York, EEUU).

► WrestlePro X: resultados completos

He aquí todo lo que dio de sí WrestlePro X: 10 Year Anniversary, donde compitieron varios nombres de AEW. El evento pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de WrestlePro, donde está disponible para su visualización.

Well.. My return to the booth at @WrestlePro ended with one hell of a moment! Welcome home, @The_MJF .. pic.twitter.com/BpwxrCZHIM — Dave Sturchio (@DaveSturchio) April 5, 2026