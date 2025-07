MJF: «Soy un Hall of Famer sin necesidad de WWE»

Maxwell Jacob Friedman tiene no uno sino varios planes para regresar a lo más alto de All Elite Wrestling. Empezando por All In: Texas. En el evento PPV del sábado 12 de julio, «The Salt of the Earth» participará en la lucha Casino Gauntlet por una futura oportunidad titular. En el combate estelar, Jon Moxley expondrá ante «Hangman» Adam Page el Campeonato Mundial.

► El título, de nuevo en el punto de mira

MJF lleva un tiempo lejos del cinturón máximo y últimamente ha estado enfocado en su buena relación con The Hurt Syndicate pero no lo pierde de vista. Atendamos a sus recientes declaraciones durante una aparición en The Ringer’s Masked Man Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

“Si el Dictador Jon gana, voy a canjear contra él. No tengo nada que demostrar con ese tipo. Ya vencí a ese idiota en Full Gear, en Nueva Jersey. Si Hangman gana, la historia es un poco diferente. No voy a entrar en detalles ahora, pero tengo muchos planes… y muchos planes B, C, D y E para lo que sea que ocurra al final de la noche. Lo único que puedo asegurar es que, pase lo que pase, voy a ganar ese Casino Gauntlet.”

► Una carrera grandiosa con 29 años

Y si finalmente recupera el título, sin duda será un elemento esencial a la hora de cómo se le califique al villano algún día cuando se mire a su carrera en retrospectiva. No obstante, él cree que ya es un miembro del Salón de la Fama de la lucha libre:

«Tengo 29 años. Soy un fenómeno. Soy un joven genio. Probablemente soy el luchador profesional más completo que este deporte haya visto jamás. Y lo más genial de todo es que ya he construido… ya he tenido una carrera digna del Salón de la Fama y ni siquiera he cumplido los 30. Y solo he luchado fuera de WWE. Cuando hablas de nombres en la lucha libre profesional que no fueron parte de ese monopolio y aun así se volvieron conocidos por todos —miren, no puedo ni salir de mi maldita casa. Si salgo, la gente me acosa, ¿entienden?»

El cartel de AEW All In Texas es: