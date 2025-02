MJF hace referencia a Cody Rhodes en AEW Dynamite

Habiendo puesto a Jeff Jarrett en el espejo retrovisor, al menos por un momento, MJF compartió un segmento con Dustin Rhodes en el episodio de Dynamite del 5 de febrero que llevó a que ambos luchadores de AEW se verán las caras la semana que viene en un combate mano a mano.

► Las referencias vuelven

Un segmento en el cual Maxwell Jacob Friedman hizo dos referencias interesantes. Una nos lleva a un reciente artículo de Súper Luchas: ¿Tiene AEW un problema de edadismo?. En él, recogíamos declaraciones de nuestro compañero Dave Meltzer como la que leemos a continuación:

«Ya hablamos el pasado mes de la caída de la audiencia en la compañía en la franja 18-34, la primera audiencia que la hizo competitiva con WWE años atrás y donde más exitosa era en sus comienzos. Tener a un veterano ex-WWE tras otro es algo que no cambiará eso. Es la misma fórmula fallida de TNA, excepto que hace 15 años, TNA tenía a antiguos nombres de WWE aún más grandes y no era capaz de generar con ellos. Viendo el show, no parece que estén construyendo el futuro«.

Mientras hablaba en el show, el ex campeón del mundo vio necesario aclarar que las siglas «AEW» significan All Elite Wrestling y no «All Elderly Wrestling» («Lucha Libre de Ancianos»).

MJF: “The E in AEW stands for All ELITE Wrestling. Not All Elderly Wrestling.”

Posteriormente, ya entrando de manera personal en su nueva rivalidad con Dustin -después de que recordara sus problemas de adicciones y mencionara a Owen Hart, a lo cual Rhodes le contestó que no vuelva a mencionar al desaparecido luchador ni aquella etapa de su propia vida que pudo superar (afirmando que MJF no es el diablo porque él fue al infierno y logró salir vivo)- «The Salt of the Earth» aludió a Cody Rhodes, su antiguo mentor:

«Te tomó 37 años salir de la sombra de tu padre. Y lo más triste de todo es que, después de toda esa lucha, ahora estás en la sombra de tu pequeño hermano menor…«.