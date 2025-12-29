MJF habla: Timothée Chalamet, John Cena, WWE y más

El nuevo Campeón Mundial AEW, MJF, comenta una variedad de temas relacionados con la lucha libre y el cine. Todos durante una reciente entrevista con Brandon Walker de Mostly Sports.

► En palabras de MJF

Actuar junto a Timothée Chalamet

“Esos son los tipos a los que admiraba cuando era niño. Fuera de eso, si tuviera que nombrar actores concretos, diría Timothée Chalamet. Me encanta el hecho de que respete esta industria y, además, creo que es tremendamente talentoso”. Cuando Walker mencionó la conversación de Chalamet con Cody Rhodes en What Do You Wanna Talk About? en la que el actor dijo que ECW One Night Stand era su PPV favorito, MJF respondió: “Como neoyorquino, esa fue la p*** respuesta más genial que he escuchado en toda mi vida. Fue muy, muy genial”.

Luchar contra John Cena

“Creo que existe un mundo diferente en el que lucho contra John Cena, pero por desgracia no es este. He tenido muchísimos encuentros increíbles con John en los que hemos charlado largo y tendido. Es un tipo increíble, ve nuestro producto, ha visto lo que hago y siempre ha sido muy elogioso conmigo. Antes de CM Punk, mi luchador favorito cuando crecía era John Cena. Tenía un póster gigante suyo en la pared de mi habitación. Me despertaba, saludaba al OG y luego me preparaba para ir al colegio”.

Luchadores-actores

“Creo que simplemente soy ambas cosas. No sé si una va antes que la otra. Amo ambas por igual y soy igual de bueno en las dos. Mi carrera como actor va genial. Acabo de terminar el rodaje de Violent Night 2. Es una película de Universal. Definitivamente me gustaría seguir avanzando en la trayectoria que llevo como actor. He hecho tres películas, todas de gran presupuesto, y en todas he ido aumentando la cantidad de diálogos y tiempo en pantalla. Poco a poco quiero seguir creciendo en ese sentido. Me gustaría formar parte de ese Mount Rushmore de luchadores convertidos en actores como Batista, Cena y The Rock. Espero ser el siguiente”.

WWE

“Normalmente los periodistas, da igual cuántas entradas vendamos, da igual cuántas compras de PPV tengamos, da igual cuántas grandes estrellas tengamos, simplemente no son capaces de decir lo que acabas de decir”, comentó MJF. Segundos antes, había hecho que Walker dijera que AEW está “haciendo un trabajo increíble entreteniendo a los fans del wrestling de todo el mundo, más que en mucho tiempo. Es casi como si estuvieran persiguiendo un abrazo de cierta empresa». Continuó: «Es extraño, no lo puedo comprender. Cuando WWE hace cosas buenas, soy el primero en decir enhorabuena y darles crédito. Pero por alguna jodida razón parece como si hubiera ciertos periodistas que estuvieran en el bolsillo de ciertas empresas. Es muy raro”.

AEW Diamond Ring

“¿Te refieres al tipo de la lucha (Bandido ganó recientemente el AEW Diamond Ring)? ¿Cómo se llamaba otra vez? Mira, la cuestión es esta: piensa en esto como si fuera un anillo del Super Bowl. Que este tipo lo haya ganado no borra todos los que yo gané año tras año. Felicidades a este tipo, ganó el anillo este año porque yo no estuve involucrado y mi jefe es un mark y me odia a muerte, así que decidió que si ganas el anillo este año no solo ganas dinero, también obtienes una oportunidad garantizada por el título en Maximum Carnage. No voy a dejar de llevar mi anillo porque algún idiota lo haya ganado una vez”.