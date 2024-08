MJF habla por primera vez de su incidente con Britt Baker

AEW no necesita precisamente ahora, cuando se encuentra a las puertas de anunciar su futuro televisivo, airear problemas fuera del «kayfabe». Pero algunos de estos se filtran. La pregunta es cuánto de lo reportado resulta totalmente verídico.

Días atrás, saltó la noticia de que AEW había suspendido a Britt Baker como consecuencia de un encontronazo tras bambalinas con MJF. Según las fuentes, Baker y Friedman se guardan cierta inquina desde que dejaran de ser amigos cercanos, y la presencia habitual del Campeón Americano en el vestidor femenil por Alicia Atout, su pareja, parece desató las quejas de la «DMD».

Seguidamente, nuevas informaciones detallaron que MJF golpeó una pared, aunque no en presencia de Baker, y esto hizo preguntarnos por qué «The Devil Himself» quedó sin sanción. Al parecer, los testimonios y grabaciones consideraron la actuación de Friedman como una defensa propia.

Ayer, MJF compitió en RevPro defendiendo su Campeonato Americano AEW, pero antes de dejar Europa, quiso conceder una interesante entrevista a Cultaholic, medio inglés que no se privó en preguntarle por su incidente con Britt Baker. Y el «Better Than You» quiso negar casi todo lo reportado. Casi todo.

«Dime si esto pasa la prueba del algodón. Entro en un vestidor femenil, le grito en la cara a una mujer de 50 kilos y luego la amenazo dándole un puñetazo a una pared en presencia suya. Y no me suspenden. ¿Eso pasa para ti la prueba del algodón? Casi todo lo que se ha escrito no ocurrió. Todo el mundo tiene algún compañero de trabajo con el que no congenia. Tengo la sensación de que esto se ha exagerado. Puedo sentarme aquí y puedo decir que la lucha libre es un deporte muy competitivo. Destila un nivel de inseguridad enorme. Sin embargo, puedo poner por las nubes fácilmente a cualquier talento, me guste o no como ser humano. Puedo sentarme aquí y decir que Britt Baker contra Mercedes Moné en Wembley el 25 de agosto va a ser un combate épico y deberíamos estar entusiasmados. No me tienen que gustar todos mis compañeros de trabajo, no pasa nada. Pero sí, tío, fue una locura leer toda esa mierda».