MJF habla a Will Ospreay al término de AEW Dynamite

El Campeón Americano de AEW, «The Salt of the Earth» MJF envía un mensaje a «The Aerial Assassin» Will Ospreay después de vencer a su amigo «The Protostar» Kyle Fletcher en la edición del 7 de agosto de 2024 de Dynamite camino al combate por el título que ambos disputarán en All In.

EXCLUSIVE: After defeating Kyle Fletcher on #AEWDynamite, @The_MJF sets his sights on another one of Will Ospreay’s «little boys» @RevProUk‘s @TheOJMO on August 11th. pic.twitter.com/5BDl41GswB — All Elite Wrestling (@AEW) August 8, 2024

► MJF habla a Will Ospreay

«¿Ves eso? Esa es la diferencia entre un fenómeno extranjero como Will Ospreay y ‘El Héroe Americano’ MJF. No dejo que mis compañeros se lastimen así. Me importan mis amigos, me importa mi familia. Me importan mis compatriotas. Acabas de ver a Kyle Fletcher ser absolutamente devastado por el mejor campeón del mundo, el Campeón Americano, ‘El Héroe Americano,’ Maxwell Jacob Friedman. Hizo lo mismo con Daniel García. ¿No es cierto? Will Ospreay, ‘el mejor luchador del mundo.’ Mi trasero americano. Yo lo soy, y lo he demostrado una y otra vez. Hechicero, RUSH, uno, dos, ahí lo tienes. Podría seguir y seguir. Podría hablar del tipo al que acabo de patearle el trasero en CMLL, Templario. Podría hablar de Kyle Fletcher, y pronto, estaré hablando de ti, Michael Oku. RevPro, eso es.

«El 11 de agosto, voy a York Hall, y voy a absolutamente destrozar a otro de los chicos de Will Ospreay. Oku, él te ama. Habla muy bien de ti. Dice que eres genial. Bueno, dijo lo mismo sobre Fletcher, y mira lo que le pasó a ‘The Aussie Arrow’. Chico, va a necesitar mucho más que una acompañante gorda caminando contigo hacia el ring para darte suficiente confianza para vencer al hombre. RevPro, Michael Oku, voy a hacer lo que tu chico, lo que tu mentor Will Ospreay es incapaz de hacer. Voy a apretar el gatillo. Voy a golpearte con un Tiger Driver ‘91. Voy a retener mi Campeonato Americano, y haré lo mismo en el Estadio de Wembley, All In, el 25 de agosto, contra Will Ospreay, ‘The Aerial Assassin.’ Porque puedes ser el sentimiento todo lo que quieras, hermano. MJF, ‘El Héroe Americano,’ no es más que hechos puros. Por esos hechos, puedes agradecerme después».

¿Will Ospreay vencerá a MJF en All In?