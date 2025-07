MJF habla de cine: Happy Gilmore 2, John Cena y más

Poco a poco, aunque llamando mucho la atención, MJF se está adentrando en Hollywood. La estrella de AEW habla sobre su presente y futuro como actor en profundidad durante una reciente entrevista con Scott Fishman en TV Insider.

«Adam Sandler es gran fan de MJF, y yo soy gran fan de Adam Sandler».

«Esta es mi segunda película. También fui productor ejecutivo de The Iron Claw. En esta película tengo un papel más grande, sin duda. Amé cada segundo. Sentí que estaba filmando con mi familia. Muy pocas veces me siento así en un entorno. No sé si sabes esto de mí, pero puedo ser un poco… difícil. Me encantó ser parte de los Gilmore. Siento que seré un Gilmore por el resto de mi vida. Creo que gran parte del éxito que tenga fuera de la lucha libre se lo deberé a Adam Sandler. Si alguna vez él o su familia necesitan algo, estaré ahí en un abrir y cerrar de ojos».

«El mejor consejo vino de Adam, cuando estuve platicando con él. Me dijo que simplemente fuera yo mismo. Ya sea en entrevistas o en público, que fuera auténtico. Fue lindo escucharlo, porque muchas personas no me quieren mucho. Aun así, disfruté ese consejo».

«¿Adam Sandler en AEW? Amigo, esto es lucha libre profesional. Nunca digas nunca».