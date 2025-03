MJF explica cómo su bufanda lo ayuda con el TDAH

El TDAH, o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, es un trastorno neurobiológico del comportamiento que afecta a personas de todas las edades, aunque se diagnostica principalmente en niños. Se caracteriza por tres síntomas principales: Déficit de atención: dificultad para mantener la concentración, ser fácilmente distraído, olvidar cosas con frecuencia y tener problemas para organizar tareas. Hiperactividad: exceso de actividad física, dificultad para quedarse quieto, hablar en exceso y moverse constantemente, incluso en situaciones en las que se espera calma. Impulsividad: dificultad para controlar los impulsos, lo que puede llevar a tomar decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias, interrumpir a los demás o actuar de manera precipitada.

► La bufanda y el TDAH

La estrella de AEW «The Salt of The Earth» MJF lo sufre de manera muy intensa y eso le complica la vida fuera de la lucha libre profesional. En cambio, cuando está dentro, consigue dejarlo a un lado gracias en parte a su popular bufanda. Mientras hablaba recientemente en el pódcast Sports Illustrated Media, el ex Campeón Mundial dio a conocer que cuando se la pone se mete en el personaje y de alguna manera se olvida de dicho problema que en otro momento del día le afecta tanto:

“Mi TDAH es muy, muy intenso, y encuentro que la única vez en que soy capaz de concentrarme en una sola cosa, y no estoy exagerando, es cuando me pongo la bufanda y voy a trabajar. El resto de mi día realmente lucho con eso. Hasta el día de hoy, tengo problemas con la comprensión lectora. Podría estar en medio de una frase con la mujer con la que estoy, y me desconecto, y ella lo sabe, y yo estoy como, ah, maldita sea, y ella tiene que decirme, ‘Estabas diciendo esto’. Estoy tan metido en el momento, lo cual creo que también es la razón por la que destaco. Mírame, veo a algunas personas en mi profesión, y puedes decir que no están en el momento, lo sientes, y se ven como un ciervo en los faros, se ven aterrados.”