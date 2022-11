MJF está bien con que Bryan Danielson luche menos

“No (no tengo un escenario de ensueño para mi combate final)… Me gustaría luchar en un combate dos semanas antes de morir, ¿verdad? Y no saber que es mi último combate. Esa sería mi situación ideal, pero no voy a ser un luchador de tiempo completo por mucho más tiempo (se ríe). Dicho todo esto, no voy a ser un luchador de tiempo completo por mucho más tiempo. Cuando finalice mi contrato con AEW, seré prácticamente un luchador de tiempo completo, pero me gusta la forma en que algunas personas como Terry Funk y Jerry Lawler y ese tipo de tipos lo hacen por diversión, ¿verdad?». Bryan Danielson pronunciaba recientemente estas palabras en One Fall.

► MJF y el calendario de Bryan Danielson

El veterano luchador viene estando muy activo desde que comenzó a trabajar en AEW pero avisa de que estará luchando menos próximamente, lo cual no es tan mala noticia como puede parecer puesto que eso también le va a ayudar a prolongar su carrera luchística más tiempo. ¿Quién no quiere seguir viendo al «Dragón Americano» en los encordados? Uno de los mejores de todos los tiempos. Bueno, aunque sí hay alguien: MJF. El nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW está bien con que su compañero de vestidor se vaya alejando. Es comprensible pues es una constante amenaza a su reinado. Aunque es interesante apuntar que ambos nunca se enfrentaron.

Veremos si lo hacen antes de que Bryan Danielson se retire. Aunque para esto parece que todavía queda mucho. Únicamente está hablando de tener un calendario más liviano. Las lesiones lo están respetando, sigue dando grandes combates, aún le quedan logros por alcanzar… Y MJF temblando.

¿Os gustaría que MJF y Bryan Danielson se enfrentaran en AEW?