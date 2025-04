¿MJF es un futuro Campeón WWE?: «Lo tiene todo»

En 2024, MJF renovó su contrato con AEW. Así hablaba de ello no hace mucho:

«Así que para los que están en pánico diciendo: ‘Dios mío, ¿alguna vez veré a MJF fuera de All Elite Wrestling? ¿Alguna vez veré a MJF en este lugar o aquel?’ Miren, la razón por la que me pagaron una fortuna es porque soy un talento generacional. Yo gané la guerra de ofertas. Ni WWE ni All Elite Wrestling ganaron la guerra de ofertas. Yo la gané, porque estoy ganando una cantidad absurda de dinero. Para cuando termine el contrato, seguiré siendo ridículamente joven y podré, una vez más, hacer una fortuna en la próxima guerra de ofertas«.