MJF: "Es hora de un cambio. Soy la cara de AEW"

MJF es un personaje con mucha autoconfianza y está muy seguro de poder ser la cara de AEW. Podría iniciar con buen pie en la rivalidad MJF vs Jon Moxley.

Para quiénes no lo conozcan, Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, es un joven de tan sólo 24 años, y aunque muchos lo han acusado de ser una copia de The Miz, la verdad es que no son realmente parecidos, y en todo caso, ambos han tomado elementos de grandes rudos del pasado, como Gorgeous George, Freddie Blassie y Ted DiBiase.

► MJF quiere un cambio en AEW

En una entrevista publicada por el portal web Wrestling Inc, MJF habló largo y tendido sobre su situación actual y el cómo quiere que los fans crean en su personaje para convertirse en la cara de AEW.

"Estoy más seguro que nunca de mí mismo, y también estoy seguro de que las personas que escuchan este programa están enfermas y cansadas de lo mismo de siempre. Es hora de un cambio. Es hora de que una cara nueva lidere. Vean a Jon Moxley. Es un gran personaje y estoy seguro de que es un buen tipo. Pero a fin de cuentas la gente está cansada de que él sea el capitán de éste barco" "Es hora de un nuevo capitán, y estoy tratando de asegurarle eso a la gente. Está bien, sé que empezamos con el pie izquierdo, pero no soy el Capitán Garfio, ¿de acuerdo?' Soy una buena persona, y todo lo que quiero hacer es ver algún cambio. ¿Estoy en mi mejor momento ahora? No, y eso es una de las cosas que me dan miedo. ¿Soy mejor que todos los demás en nuestra nómina? Sí, y eso es aún más aterrador"

► El momento de triunfar

Después de una carrera de 5 años en la industria y estar con AEW desde su nacimiento, MJF siente que es su momento, el gran momento de triunfar y aunque siente que hay muchos que están "clavados" en el privilegiado lugar en el que se encuentran, el joven siente que está listo para tomar el lugar de quién entorpezca su camino para llegar a la cima.

"La única cosa con la que no estoy de acuerdo, ¿sabes que es? Veamos, podría estar bien que alguno de los muchachos se siente al margen, pero no está bien para mí. Soy la cara de la empresa, soy el mejor tanto en el micrófono como en el cuadrilátero. Soy un luchador profesional único. Soy algo que la gente nunca volverá a ver".

"Así que no, no estaba bien. Eso era lo que quería dejar perfectamente claro. La razón por la que estaba en ese lado era porque ciertas personas en nuestra empresa no quieren renunciar a su lugar, y eso está bien. ¿No quieres renunciar a tu lugar? Entonces yo tomaré el tuyo, y si eso es lo que tengo que hacer, entonces lo voy a hacer y precisamente eso fue lo que hice esta semana",

► La rivalidad MJF vs Jon Moxley

All Out 2020 esta previsto para llevarse a cabo el próximo 5 de septiembre y MJF ha retado al Campeón Jon Moxley e hizo alusión al discurso realizado para hacer el reto.

"El discurso que di pasará a la historia como un momento decisivo en mi carrera y como un momento decisivo en la historia de All Elite Wrestling, porque lo que hice fue un cambio de paradigma real. No fue falso; hice un verdadero cambio de paradigma. No era un tipo que fuera un tipo superior en otro lugar, soy un tipo que se convirtió en un tipo superior dentro de mi empresa"

"Estoy muy orgulloso de poder hacer parte de eso. Como dije, sangro negro, blanco y dorado. ¡No me iré! ¡Este es un lugar en el que me quedaré y voy a ser el mejor! Y es por eso que es muy importante para mí estar en el centro de atención, porque sé que cuando estoy en la pantalla del televisor, no perdemos espectadores, y eso es muy importante para mí"

Sólo el tiempo dirá si la autoconfianza de MJF le dará los frutos deseados, si se convertirá en Campeón en AEW y si será capaz de ser considerado como la cara de la empresa para la que actualmente trabaja.

