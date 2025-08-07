MJF enfrentará a Zandokan Jr. por el Campeonato Semicompleto CMLL

El Campeón Mundial de Peso Semicompleto del CMLL, el polémico Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, ya tiene fecha y rival para su primera defensa titular. El polémico luchador estadounidense se presentará el próximo viernes 15 de agosto en la Arena México para enfrentar a Zandokan Jr., joven gladiador que se ha convertido en una de las cartas fuertes de la nueva generación.

MJF conquistó el campeonato tras imponerse a Averno en una de las funciones más comentadas del año, y desde entonces no ha dejado de provocar a la afición y a sus rivales. Durante una aparición junto a Jon Cruz, el exmonarca de AEW lanzó burlas hacia Zandokan Jr., llegando incluso a portar una máscara de Místico para encender al público.

“¿Zandokan Jr.? ¿Qué eres, el Capitán Garfio? Esto no es Piratas del Caribe, esto es lucha libre profesional. El 15 de agosto te haré andar por la borda. Soy mejor que tú… y lo sabes”, declaró en tono desafiante.

Fue así, que en el último programa de CMLL Informa, se anunció que el Rey del Mundo sería retador del luchador de AEW, buscando regresar el título a las filas de la empresa mexicana.

► Zandokan Jr. defenderá el el orgullo del CMLL

El combate no solo pondrá en juego el título, sino también el orgullo nacional, ya que para Zandokan Jr. representa la oportunidad de consagrarse y frenar a uno de los rudos más odiados de la actualidad.

La presencia de MJF en las filas del CMLL es parte de la colaboración con All Elite Wrestling (AEW), alianza que ha traído a figuras internacionales a los encordados mexicanos. Desde su llegada, Friedman ha generado gran polémica, sobre todo tras el incidente en el que despojó de su máscara a Místico, hecho que aún provoca reacciones en redes sociales.