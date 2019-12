MJF es uno de los luchadores que más impacto está causando en AEW. No tanto por sus combates, pues solo ha disputado cuatro hasta la fecha, pero sí por las historias en las que participa. De un día para otro se convirtió en el más odiado del elenco. Cada vez que aparecen suenan atronadores abucheos por parte de la fanaticada. Y tampoco le va mal en cuanto a victorias. Está en la posición cinco de la clasificación, por detrás de Cody. No se espera que pronto reciba una oportunidad titular, pero seguro que sí la tiene en 2020.

Lo que no sabíamos hasta ahora de Maxwell Jacob Friedman es que había comenzado a llamar la atención desde tan joven. Durante seis temporadas, entre 1996 y 2002, estuvo en el aire el programa de televisión estadounidense Rosie O’Donnell Show, conducido por la comediante que le daba nombre. En el mismo se trataban temas controvertidos de actualidad. Acabamos de descubrir que el luchador apareció como invitado en una ocasión y tenemos el video que lo demuestra, como vemos a continuación:

El propio MJF comentó acerca de este suceso en una reciente entrevista con News 12.

«Para ser honesto, creo que se aprovecharon de mí… Canté ‘You Are My Sunshine’ en The Rosie O’Donnell Show. Y no me compensaron por hacerlo. Quiero mi dinero, Rosie, si estás viendo esto. Sé que lo estás haciendo, sé que me sigues, quiero mi dinero. Dije que iba a ser luchador profesional. Si crees que puedes conseguir algo, si crees firmemente en ello, puedes conseguirlo. Mucha gente te dirá que es una tontería, pero son personas que no creen con la suficiente firmeza. No hubo un día en que no me despertara, no hubo un día en que no me acostara, pensando: ‘Voy a ser luchador profesional’«.