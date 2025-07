MJF en AEW, ¿como Seth Rollins en WWE?

Los problemas que puedan existir entre WWE y AEW estarían en las oficinas de las dos compañías y en un pequeño grupo de fanáticos de ambas pero no así entre luchadores. De una y de otra han declarado en incontables ocasiones que son compañeros, cuando no amigos, y se alegran cuando tienen éxito.

Un buen ejemplo lo tenemos en Maxwell Jacob Friedman, quien nunca se calla nada y ha hablado en también innumerables veces sobre las Superestrellas. De hecho, durante su reciente visita a Busted Open Radio, elogia a Seth Rollins y lamenta que se encuentre lesionado en estos momentos.

«Me llevo bien con Seth. Tengo un problema con [David LaGreca por llamarme tonto]. Para ser honesto, la única razón por la que no te he estrellado contra esa pared es porque estoy muy cansado de hacer toda esta prensa. Seth Rollins es un fenómeno de la naturaleza. Va a ser recordado como una de las mayores caras de la historia de esa empresa.

De la misma manera en que yo voy a ser recordado como una de las principales caras en la historia de mi empresa. Cuando piensas en esas promotoras, cuando piensas en WWE, piensas en Seth. Cuando piensas en AEW, piensas en mí. Me parece un tipo con un talento extraordinario. Me siento fatal por lo de su rodilla. Es una mierda.»