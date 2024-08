MJF: «El vestuario de AEW nunca estuvo más unido»

Cuando ha surgido una nueva polémica dentro del vestuario de AEW debido al incidente del «American Hero» MJF y «DMD» Britt Baker, el Campeón Americano dice que nunca estuvo más unido.

🗽 NEW YORK! #AEWGrandSlam is returning to the iconic Arthur Ashe Stadium on Wednesday, September 25th for #AEWDynamite & #AEWCollision! Get the feeling and witness #AEW LIVE!

Tickets are on SALE NOW!

🎟️ https://t.co/FIJvZ71BmT pic.twitter.com/v4gVB4TXFj — AEW LIVE EVENTS (@AEWLive) August 14, 2024

► MJF y el vestuario de AEW

«Voy a ser totalmente transparente aquí. No siento que esto sea romper la cuarta pared en absoluto, por lo que cuando ‘se filtran cosas’. Es lamentable porque el 99.99999% de las veces no es cierto o está completamente exagerado. El vestuario nunca ha estado más unido. Nunca ha sido un mejor ambiente de trabajo. Esto se basa en todo lo que me han dicho. Nadie me habla o pasa el rato conmigo, y me gusta que sea así. Parece que todos están unidos, no solo en odiarme a mí, sino que todos parecen llevarse bien. Parece un esfuerzo genuino de equipo en este momento y parece que todos creen en All Elite Wrestling y están tratando de llevarla más lejos», le dice Maxwell Jacob Friedman a WrestleTalk.

Acerca del ambiente en AEW hablaba también recientemente «The Glamour» Mariah May:

«Me encantaron todos. Stardom es mi familia, AEW es mi familia. En ambas he sido una extranjera. Aunque ambos hablamos inglés, técnicamente soy una extranjera, y siento que en ambos lugares me han cuidado mucho. No tengo familia ni amigos aquí, y ellos han sido muy amables, me han acogido como si fuera una de los suyos. Japón es como una verdadera hermandad; las chicas son un poco más jóvenes, así que se siente un poco como estar en la escuela. En cambio, AEW se siente como una gran familia, con ‘mamás’ y ‘papás’, y personas de tantos caminos diferentes, haciendo cosas tan variadas. Es enorme, hay muchísima gente. Tienes hermanos y hermanas, es una verdadera familia. Es un lugar encantador».

Witness the #AEWAllInLondon debut of “The Glamour” @MariahMayX in her home of London at @WembleyStadium on Sunday 25th August! Tickets are ON SALE NOW from £30!

🎟 https://t.co/r5aFwvCULm pic.twitter.com/rEyZBrK3pZ — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024

¿Qué opinas de las palabras de MJF?