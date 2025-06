MJF dice que odia su trabajo como luchador

El talentoso luchador, MJF, sorprendió recientemente al decir que odia su trabajo como luchador. Aunque, bueno, en realidad, el tener que estar en un estado «tan horrible» como Washington.

Y es que AEW Dynamite presentará otra gran función llena de estrellas, esta noche desde el accesso ShoWare Center en Kent, Washington. Habrá la presencia de estrellas como el Campeón Mundial de Peso Completo ROH, Bandido, Thunder Rosa, Willow Nightingale, Konosuke Takeshita, Kota Ibushi, entre muchos otros más.

Pues bien, así fue la queja de MJF por tener que estar en el estado de Washington, por sus compromisos contractuales con AEW:

Every time I land in the state of Washington I get this feeling of intense dread. It’s easily in my top 5 least favorite states.

Just a horrible place filled with gross hipsters, shitty weather, and a horrible airport.

Just truly bad vibes. I hate my job.

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) June 25, 2025