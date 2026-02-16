MJF destacó a Tama Tonga: «Mejor que Will Ospreay»

El pasado viernes en SmackDown, Tama Tonga y sus compañeros de MFT, Talla Tonga, Tonga Loa, JC Mateo y su líder, Solo Sikoa, lograron una sorpresiva y muy buena victoria ante Apollo Crews, Carmelo Hayes, Ilja Dragunov, Matt Cardona y Shinsuke Nakamura.

► MJF , impresionado por el Hidden Blade de Tama Tonga

Y fue Tama Tonga uno de los más destacados del combate, pues logró obtener la victoria tras conectar su Cut Throat a Hayes.

Sin embargo, algo más ha causado gran curiosidad y debate en redes sociales. Tama Tonga decidió postear el video en donde aparece haciendo su remate final para ganar el combate en SmackDown.

Ocurre que su remate final, el Corta Gargantas, es una versión modificada de la movida final de Will Ospreay, luchador de AEW, el reconocido y querido por los fans, Hidden Blade.

Y lo más curioso fue el hecho de que un luchador de AEW, nada más que el Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, felicitó a Tama Tonga porque, según él, hacía mejor la movida que Ospreay. Este fue el intercambio:

Wayyyyyyyy better than Ospreay man — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) February 14, 2026

«Muchooooo mejor que Ospreay, hombre».

Sin duda, destacable que el máximo campeón de AEW, comente un post de un luchador de WWE, algo que no veríamos del otro lado.