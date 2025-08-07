MJF derrota a Mark Briscoe con polémica incluida

MJF volvió a demostrar por qué es uno de los luchadores más astutos del momento, al vencer a Mark Briscoe en una intensa contienda llena de acción tanto dentro como fuera del ring.

Desde el primer instante, Mark Briscoe tomó la delantera con un ataque explosivo. Incluso llevó la pelea entre el público, donde aprovechó una silla para lanzarse espectacularmente sobre su rival. Sin embargo, el ex campeón mundial no tardó en tomar el control, usando su estilo tramposo característico: castigos al abdomen, burlas constantes al público y apoyo ilegal en las cuerdas durante una llave de rendición.

A pesar de ello, Briscoe no se rindió. Respondió con derechazos, suplexes y su clásico codazo desde la esquina. En múltiples ocasiones intentó aplicar su movimiento final, el Froggy Bow, pero MJF logró esquivarlo o interrumpirlo. La acción se volvió más peligrosa cuando Mark se lanzó sobre una mesa fuera del ring, pero falló el impacto al moverse MJF en el último segundo. El golpe fue brutal.

Briscoe apenas regresó al ring antes de la cuenta de diez, pero fue recibido con el Heatseeker de MJF, quien consiguió la victoria con cuenta de tres. No obstante, la polémica surgió al notarse que Mark tenía el pie en la cuerda, lo cual debió invalidar el conteo, pero el árbitro no lo vio.

Tras la lucha, MJF no se conformó con la victoria: utilizó su anillo para atacar a Briscoe. Ante esto, Hangman Adam Page salió al ring, para dejar las cosas calientes para el futuro combate que es inevitable.