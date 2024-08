MJF derrota a Kye Fletcher mandando un mensaje a Will Ospreay

El Campeón Americano, MJF, está decidido a enviar un mensaje a Will Ospreay antes de All In, y para ello enfrentó a Kyle Fletcher en una lucha eliminatoria por el título.

En este combate, se puso en juego una oportunidad para pelear por el Campeonato Americano. Si Fletcher ganaba, obtendría la oportunidad de disputar el título en un momento aún no especificado.

MJF solicitó que el duelo comenzara con una toma de réferi, pero en cuanto tuvo la oportunidad, le propinó una patada en el estómago a Fletcher. A pesar de este golpe inicial, Fletcher logró reaccionar, aunque su dominio fue breve, ya que MJF revertía la situación cada vez que él lograba tomar el control.

El combate fue muy intenso y parecía que ninguno de los luchadores iba a poder imponerse. Sin embargo, Don Callis apareció y le lanzó un desarmador a Fletcher, aunque este no lo utilizó. Aprovechando la distracción, MJF realizó un faul a Fletcher, seguido de unas patadas de canguro, un golpe con el anillo de diamantes y finalizó con un brainbuster para llevarse la victoria.

Después del combate, MJF atacó al réferi y luego golpeó a Kyle Fletcher hasta hacerlo sangrar. Cuando estaba a punto de aplicar un Tiger Driver, Will Ospreay llegó al rescate para intervenir.