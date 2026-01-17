MJF defendió el Campeonato Mundial AEW en Limitless Wrestling

Con su habitual agudeza, MJF quiso apuntar en X (Twitter) horas antes de su regreso a la escena independiente que una defensa de un título mundial «mainstream» como el de AEW sobre una pequeña promotora no se veía desde los tiempos de Ric Flair. Buena manera de promocionar el evento Limitless Rumble de Limitless Wrestling.

La que fuera una de sus habituales casas años atrás tuvo el privilegio ayer de acoger un combate por el Campeonato Mundial AEW, con Alec Price como retador. Y lo que resulta casi igual de insólito: todo este show pudo verse gratuitamente a través del canal de YouTube de Limitless Wrestling.

Lógico que la empresa lograra poblar con cerca de 2000 almas el Colisée de Lewiston (Maine, EEUU), pues además, otros tres nombres adscritos a AEW, Eddie Kingston, Ortiz y Hook, compitieron, compartiendo todos cartel con Laynie Luck, quien defendió el Campeonato Femenil WWE ID ante B3CCA. Una suerte de Forbidden Door «indie».

MJF, por cierto, no ocupó el estelar. Su combate fue el tercero de la noche, aunque el que mayores reacciones generó, y asimismo, el más brillante en todo el menú. Price no consiguió coronarse, algo previsible, pero lució como un luchador de clase mundial al ir de tú a tú con Friedman durante casi 25 minutos de contienda, finiquitada vía Salt of the Earth (Fujiwara Armbar). Y en el poscombate, hubo sorpresa.

Dejando de lado por un instante su personaje rudo, MJF anunció que Price y Jordan Oliver, quien también se encontraba presente, se habían ganado sendos contratos con AEW. Friedman abrazó a Price y dio la mano a Oliver, si bien pronto volvió a sus fueros, avisándoles de que si alguno pretendía su «Triple B», lo pondría en su sitio.

Price y Jordan han competido ya para AEW y ROH como talentos de realce. La última vez hasta ahora que se les ha visto por allí fue durante el episodio de la casa del honor del pasado 30 de diciembre.

► Resultados Limitless Rumble 2026

He aquí todo lo que dio de sí Limitless Rumble 2026.

CAMPEONATO MUNDIAL LIMITLESS: Donovan Dijak (con Sidney Bakabella) derrotó a Dezmond Cole (c) para ganar el título.

Hook derrotó a Leo Sparrow.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) derrotó a Alec Price (con Jordan Oliver) para retener el título.

CAMPEONATO FEMENIL WWE ID: Laynie Luck (c) derrotó a B33CA (con Aaron Ortiz y Antony Vecchio) para retener el título.

Eddie Kingston y Ortiz derrotaron a Star Struck (Anthony Greene y Channing Thomas) (con Sidney Bakabella).

LIMITLESS RUMBLE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL LIMITLESS: Gabby Forza derrotó a Ace Romero, Aaron Ortiz, Anthony Vecchio, BEEF, Bobby Casale, Ryan O’Neill, Bobby Orlando, Jada Stone, Ryan Clancy. Oxx Adams, Jermaine Marbury, Benny The Basketball, Charles Mason, Keagan Garland, 23 Hazard, Scotty 2 Hotty, Channing Thomas, Jordan Oliver, Daron Richardson, Anthony Greene, Jordan Kross, J-Heru, Adam Booker, Aiden Aggro, Brittnie Brooks, Sidney Bakabella, Daphne DeVille, Bear Bronson, Dezmond Cole y Aaron Rourke.

MJF has announced that Alec Price and Jordan Oliver are ALL ELITE! #LWRumble2026 pic.twitter.com/lmOGl3Y6gm — PWPonderings (@pwponderings) January 17, 2026