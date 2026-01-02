MJF defenderá el Campeonato Mundial AEW en una «indie»

«Heavy lies the crown», suele decirse. Y en un panorama como el actual, con la mayor cantidad de potenciales portadores del Campeonato Mundial AEW en la historia de esta compañía, MJF es el rey.

No sólo tiene ya cerrada su primera defensa, ante Bandido, el próximo día 14 en Dynamite: Maximum Carnage. Friedman pudo comprobar de primera mano que Samoa Joe, «Hangman» Page y Swerve Strickland siguen teniéndolo en la mira. Y para rizar el rizo, Kenny Omega también se ha sumado a esta lista de pretendientes de su cetro.

Por ello, resulta muy interesante la noticia de que con todo lo que tiene encima, MJF, rudísimo donde los haya, anunciara en las últimas horas su intención de llevar la «Triple B» fuera de AEW. Concretamente, al evento Limitless Rumble de Limitless Wrestling, promotora independiente del Noreste de USA para la que compitió entre 2017 y 2019, justo antes de firmar con los Élite. Friedman, según sus palabras, parece tendrá defensa formal allí ante Alec Price, retador escogido por él mismo, lo que supondría la primera vez que el máximo cetro de AEW se pone en juego en la escena alternativa.

«Me recuerdas mucho a un joven MJF. Así que pensé que qué mejor manera de empezar el nuevo año que llevar el mayor premio posible a Limitless Wrestling. Alec Price, la fama tiene un precio. ¿Estarás a la altura? Si conservo mi Triple B hasta mi retorno a Limitless Wrestling, pondré este título en juego contra ti. Y seamos sinceros, no voy a perder esto en mucho, mucho tiempo».

Las implicaciones de MJF en la escena alternativa han sido contadas desde que está adscrito a AEW: un combate allá por 2023 en Create A Pro Wrestling, otro en RevPro allá por 2024 y un tercero por el mismo año en Boca Raton Championship Wrestling. El «Better Than You» se medirá a un rival inédito para él, pero que ya conoce AEW y ROH, disputando recientemente un par de combates sobre el segundo escenario junto a Jordan Oliver, con quien ostenta el Campeonato de Parejas GCW.

► Cartel de Limitless Rumble 2026

Muy interesante se presenta Limitless Rumble 2026. Además de la presumible defensa de MJF, Eddie Kingston, Ortiz y Hook, también adscritos a AEW, estarán en la cita. Pero hay un aliciente extra, porque compartirán cartel con una lucha por el Campeonato Femenil WWE ID entre Laynie Luck (actual monarca) y B3CCA, siendo este, si la memoria no me traiciona, el primer show donde se defenderán títulos de AEW y WWE bajo los mismos focos.

He aquí lo anunciado hasta ahora para Limitless Rumble 2026, que tendrá lugar el 16 de enero desde The Colisée in Lewiston (Maine, EEUU).

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Alec Price

CAMPEONATO FEMENIL WWE ID: Laynie Luck (c) vs. B3CCA

CAMPEONATO MUNDIAL LIMITLESS: Dezmond Cole (c) vs. Donovan Dijak

Eddie Kingston y Ortiz vs. Starstruck (Anthony Greene y Channing Thomas)

LIMITLESS RUMBLE POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL LIMITLESS: Ryan Clancy, Aaron Rourke, Jordan Oliver, BEEF, Gabby Forza, Oxx Adams, 23 Hazard, Adam Booker, Aiden Aggro, Keagan Garland, J-Heru, Jermaine Marbury y más participantes por anunciar