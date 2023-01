MJF, contra un popular canal de YouTube: «Morid»

Cada comienzo de año es momento de anotar propósitos que queremos que se cumplan en los siguientes 12 meses. Especulando, nos imaginamos que quizá uno de los de Eddie Kingston es ser Campeón Mundial AEW. El veterano luchador nunca ha necesitado de títulos para brillar en los encordados pero ¿quién no querría ganar el cinturón máximo de la compañía donde trabaja? Y en esa búsqueda estaría acompañado de un montón de personas que quieren verlo reinando en lo más alto; por ejemplo, quienes manejan el popular canal de YouTube Cultaholic Wrestling.

► MJF contra Cultaholic Wrestling

Lanzaron un video recientemente con nueve ideas que querrían que se hicieran realidad en el nuevo año en All Elite Wrestling y una de ellas es que el «Mad King» sea el campeón del mundo. No sabemos qué piensa él de esto pero sí MJF, quien actualmente tiene el título. De hecho, la imagen que utilizaron es justamente la de Eddie Kingston sosteniendo el campeonato detrás del joven luchador. Este se río de ellos y estos procedieron a explicarles que es solo un deseo que tienen para 2023, a lo que «The Devil» les contestó deseándoles la muerte. Todo normal.

«Sois realmente divertidos«.

Die in a hole. All you British wrestling YT Chanel’s SUCK! — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) January 3, 2023

— No es lo que creemos que va a pasar. ¡ES LO QUE QUEREMOS QUE PASE!

— Morid en un agujero. ¡Todo vuestro canal de YouTube de lucha libre británica apesta!

Es interesante apuntar que MJF y Eddie Kingston nunca han luchado en All Elite Wrestling. De hecho, solo lo hicieron en dos ocasiones antes de unirse a la compañía, ambas en 2018. La primera fue en un mano a mano que ganó el ahora campeón en IWA Mid-South We Are IWA. Y la segunda en una batalla real en AIW Gauntlet For The Gold 13 por la contención al Campeonato Absoluto AIW.

¿Pensáis que Eddie Kingston podría ser Campeón Mundial AEW en 2023?