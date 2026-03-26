MJF contra Nic Nemeth: “Está celoso y delirando»

Durante varios meses, los dos luchadores de AEW y TNA han estado mandándose mensajes -incluyendo cuando coincidieron en enero en Busted Open y el campeón de All Elite Wrestling le ofreció al exWWE una oportunidad por su título- y ahora MJF explota contra Nic Nemeth en una reciente publicación en redes sociales.

► MJF contra Nic Nemeth

«He estado escuchando a Nic Nemeth soltando mierda sobre mí durante meses con “consejitos” y “notas” disfrazadas en Busted Open, cuando en realidad lo único que hace es hablar de mí por pura envidia.

Este tipo llegó a decir que le recuerdo a una versión joven de Dolph Ziggler.

Lol. No recuerdo haber sido nunca un midcarder sobrevalorado.

Este tipo está delirando. Este tipo está celoso. Y lo más importante: este tipo debería dejar de mencionar mi maldito nombre.

Soy el luchador profesional más completo del mundo. No podrías ni atarme las botas ni cargar con mi micrófono.

Vuelve a decir mi nombre en tu programita y te voy a dar una paliza.

Sabes dónde encontrarme.

Mientras tanto, voy a centrarme en defender mi título mundial contra “The God” Kenny Omega en Dynasty.

Porque yo solo me enfrento a lo mejor de lo mejor.

Avísame cuando el tipo de la Spirit Squad merezca estar en esa conversación«.

Parece claro que antes o después MJF y Nic Nemeth se enfrentarán en AEW (o en TNA).

