MJF contra Nic Nemeth: “Está celoso y delirando»

Durante varios meses, los dos luchadores de AEW y TNA han estado mandándose mensajes -incluyendo cuando coincidieron en enero en Busted Open y el campeón de All Elite Wrestling le ofreció al exWWE una oportunidad por su título- y ahora MJF explota contra Nic Nemeth en una reciente publicación en redes sociales.
► MJF contra Nic Nemeth
I’ve been listening to @NicTNemeth trashing me through veiled “advice” and “notes” on busted open for months when in reality he’s just shitting on me out of jealousy.
This dude actually said I remind him of a younger Dolph Ziggler.
lol. I don’t remember ever being an…
— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) March 26, 2026
«He estado escuchando a Nic Nemeth soltando mierda sobre mí durante meses con “consejitos” y “notas” disfrazadas en Busted Open, cuando en realidad lo único que hace es hablar de mí por pura envidia.
Este tipo llegó a decir que le recuerdo a una versión joven de Dolph Ziggler.
Lol. No recuerdo haber sido nunca un midcarder sobrevalorado.
Este tipo está delirando. Este tipo está celoso. Y lo más importante: este tipo debería dejar de mencionar mi maldito nombre.
Soy el luchador profesional más completo del mundo. No podrías ni atarme las botas ni cargar con mi micrófono.
Vuelve a decir mi nombre en tu programita y te voy a dar una paliza.
Sabes dónde encontrarme.
Mientras tanto, voy a centrarme en defender mi título mundial contra “The God” Kenny Omega en Dynasty.
Porque yo solo me enfrento a lo mejor de lo mejor.
Avísame cuando el tipo de la Spirit Squad merezca estar en esa conversación«.
Parece claro que antes o después MJF y Nic Nemeth se enfrentarán en AEW (o en TNA).
AEW DYNAMITE 25 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Kenny Omega vs. Swerve Strickland