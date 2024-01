MJF, considerando someterse a cirugía por su lesión

MJF tiene mucho entre manos en AEW. Veamos. Para empezar, intentar recuperar el Campeonato Mundial de manos de Samoa Joe. Para continuar, vengarse de Adam Cole, quien se escondía detrás del misterioso The Devil. Aquí entran también The Kingdom, quienes le ganaron el Campeonato Mundial de Parejas de ROH, y Roderick Strong. Además, olvidemos que esta nueva facción la forma también Wardlow, que con o sin amigos ha buscado en todo momento a Maxwell Jacob Friedman. Y sobre todo ello, su actual lesión.

► MJF podría operarse

Una lesión que arrastra desde hace tiempo y que tuvo responsabilidad en que perdiera el título en Worlds End. Una lesión que lo va a tener un tiempo fuera de acción. Ya lo adelantábamos hace un par de días, indicando que probablemente no esté teniendo un rol televisivo para únicamente promos y segmentos como hasta ahora sino que desaparecerá de la programación temporalmente. En cambio, ahora sabemos, gracias a Dave Meltzer, que el Better Than You podría someterse a cirugía:

«Tendrá que someterse a rehabilitación para el hombro, que es el problema principal. O podría necesitar cirugía. Dada la gravedad del problema en el hombro, es posible que requiera cirugía, lo que lo mantendría fuera por un tiempo. Todavía está evaluando qué enfoque tomar.»

Mirándolo desde fuera, no importaría tanto el tiempo que esté lejos de las cuerdas y de las pantallas sino que se recupere de la mejor de las maneras para que esta lesión no le vuelta a dar problemas más adelante. Justo en este momento además en que no es el Campeón Mundial AEW y puede ausentarse. No es tanto así porque la empresa lo necesita, es una de sus piezas más importantes, pero mejor perderlo ahora por unos meses que más adelante por más. Continuaremos informando en SÚPER LUCHAS.