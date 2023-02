“Ustedes se sentirán terriblemente defraudados y me voy a reír. Cada vez que gano dirán que es mala televisión porque en el fondo les molesta el hecho de que a los 26 he logrado más en mi vida que ustedes. Para cuando esté en mis 30 años, habré saqueado esta industria y la he dejado“. Cuando MJF escribió estas palabras en diciembre de 2022 en Súper Luchas nos preguntamos si podría dejar la lucha libre por el cine, apuntando a que ya ha comenzado una carrera como actor, y a que The Rock hizo la transición cuando tenía 32 años.

► MJF, Lance Von Erich en ‘The Iron Claw’

Todo dependerá de múltiples factores, empezando por el éxito que tenga en sus primeros papeles en películas y series, como ‘The Iron Claw‘, la película que se está preparando sobre la familia Von Erich. Dejando a un lado la parte de actuación que tienen los encordados, será el debut del Campeón Mundial AEW en esta industria. El proyecto se encuentra en post-producción de cara a su estreno en algún momento de este 2023 y cuenta con grandes nombres del séptimo arte como Zac Efron o Lily James, así como con Chavo Guerrero Jr. o Ryan Nemeth.

La sinopsis dice así: “Sigue la historia de los Von Erich, una dinastía de luchadores que tuvo un gran impacto en el deporte desde la década de 1960 hasta la actualidad”. Hoy nos enfocamos en esta película nuevamente pues de ella estuvo hablando el mismo MJF recientemente en WTF with Marc Maron. Confirmó su presencia y cuál es su papel.

“Acabo de conseguir un papel y acabo de terminar con una película llamada ‘Iron Claw’. Se trata de los Von Erich. [Interpreté] a Lance Von Erich, y él puede o no haber retenido al promotor por dinero. ¿Quien lo dirá?”.

¿Piensas que MJF puede tener una buena carrera como actor?