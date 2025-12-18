MJF se une a la lucha por el Campeonato Mundial AEW en Words End

La ruta hacia AEW Worlds End dio un giro abrupto cuando la esperada firma de contrato entre el campeón y sus retadores terminó con una reaparición que sacudió el panorama titular. Lo que parecía un combate definido terminó transformándose en una amenaza múltiple imposible de controlar.

Con el ring lleno de historia, rencores y cuentas pendientes, la tensión escaló rápidamente entre Samoa Joe, Hangman Adam Page y Swerve Strickland, sin imaginar que alguien más observaba desde las sombras.

► Firma de contrato: respeto, odio y amenazas

El segmento fue presentado por Tony Schiavone y rápidamente dejó clara la tensión existente. Samoa Joe apareció respaldado por The Opps, asegurando que su presencia era para mantener el orden, consciente de lo volátil que puede ser la combinación de Page y Swerve.

Joe firmó el contrato sin rodeos. Swerve tomó la palabra para recalcar que, aunque existe respeto mutuo con Hangman tras todo lo vivido, el odio hacia Joe sigue intacto. Recordó que ya lo derrotó antes por el campeonato y sentenció que en Worlds End volverá a hacerlo, asegurando que no se puede “matar a un dios con balas”.

Hangman respondió con dureza, recordando que fue él quien liberó el Campeonato Mundial de AEW y lanzó un mensaje directo al campeón, dejando claro que Joe se ganó dos enemigos al mismo tiempo. Para Page, el combate ya estaba condenado al caos.

► Momento clave, regresa MJF

Cuando el intercambio verbal alcanzaba su punto más alto, las luces se apagaron. El silencio fue roto por una reacción inmediata del público: MJF regresó a AEW.

Sin decir una palabra, MJF ingresó al ring, tomó el contrato y estampó su firma para canjear su oportunidad titular, agregándose oficialmente al combate de Worlds End. En cuestión de segundos, la ecuación cambió por completo.

Después de la firma, insultó y se burló de sus rivales, quienes quedaron sorprendidos, pues esta incursión no era algo que esperaran.

► ¿Qué pasará ahora?

La presencia de MJF transforma el combate en una bomba de tiempo. Samoa Joe ya no solo deberá lidiar con dos enemigos jurados, sino con uno de los luchadores más impredecibles de AEW. Hangman y Swerve, que apenas lograban coexistir, ahora enfrentan un escenario aún más caótico, donde cualquier alianza parece imposible. Worlds End promete ser una guerra total.