MJF, Campeón Mundial AEW, apoya a Bad Bunny

por
Bad Bunny

Bad Bunny es el nombre y el hombre del momento en el mundo. Todo porque se presentará en el entretiempo del Super Bowl 2026, la edición del Super Bowl LX, en donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks.

Bad Bunny en el Super Bowl: MJF, Campeón Mundial AEW, mostró su apoyo

Seth Rollins y MJF en el Super Bowl LX Media Day
Seth Rollins y MJF en el Super Bowl LX Media Day

Y la presentación de Bad Bunny, quien promete poner a cantar en español y a bailar a todos los estadounidenses, ha causado una gran polémica en medio de las divisiones de Estados Unidos.

Hasta el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró en contra de la aparición musical de Bad Bunny, no solo por las críticas de Bad Bunny a su gobierno, específicamente, a las descorazonadas acciones de ICE, la agencia antimigración, sino también porque Trump ha calificado como «woke» el apoyo de Bad Bunny a la población LGBTQ.

MJF en AEW New Year's Smash 2026 - AEW
MJF en AEW New Year’s Smash 2026 – AEW

En medio de toda esta controversia, recientemente, Cospas On The Beat entrevistó al Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, acerca de qué opinaba de Bad Bunny. Y tras meterse con él un poco, aprovechando que Bad Bunny ha sido luchador de WWE, la empresa competencia, mostró su apoyo hacia el de Puerto Rico. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

“En cuanto a Bad Bunny, él es un gran fan, un ‘mark’ de MJF. Me contó cuánto le encanta lo que yo hago. A mí también me encanta lo que él hace. Creo que es sumamente talentoso. Me parece increíble que, ya sabes, un hombre hispano sea la atracción principal del show de medio tiempo del Super Bowl. Corríjanme si me equivoco, ¿cuántas veces ha pasado eso?

«Pero creo que el hecho de que él sea el centro de atención dice muchísimo, de la misma manera que lo dijo cuando Kendrick Lamar estuvo en ese lugar. Me parece muy genial que estemos mostrando diferentes razas y culturas que no siempre han tenido la oportunidad de ser protagonistas en escenarios tan grandes como este.

«No hay algo más grande, en el deporte profesional, que All In en el Wembley Stadium —que creo que es el 30 de agosto este año— o el Super Bowl, cuando hablamos de los eventos más grandes que existen”.

Bad Bunny en Backlash
Bad Bunny en Backlash
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos