MJF, Campeón Mundial AEW, apoya a Bad Bunny

Bad Bunny es el nombre y el hombre del momento en el mundo. Todo porque se presentará en el entretiempo del Super Bowl 2026, la edición del Super Bowl LX, en donde los New England Patriots se enfrentarán a los Seattle Seahawks.

► Bad Bunny en el Super Bowl: MJF , Campeón Mundial AEW , mostró su apoyo

Y la presentación de Bad Bunny, quien promete poner a cantar en español y a bailar a todos los estadounidenses, ha causado una gran polémica en medio de las divisiones de Estados Unidos.

Hasta el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se mostró en contra de la aparición musical de Bad Bunny, no solo por las críticas de Bad Bunny a su gobierno, específicamente, a las descorazonadas acciones de ICE, la agencia antimigración, sino también porque Trump ha calificado como «woke» el apoyo de Bad Bunny a la población LGBTQ.

En medio de toda esta controversia, recientemente, Cospas On The Beat entrevistó al Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, acerca de qué opinaba de Bad Bunny. Y tras meterse con él un poco, aprovechando que Bad Bunny ha sido luchador de WWE, la empresa competencia, mostró su apoyo hacia el de Puerto Rico. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

MJF supports Bad Bunny and vice versa “I think it’s incredible to have a Hispanic man be the main attraction for the Super Bowl halftime show.” Full interview with @The_MJF 👇🏽https://t.co/30DcwsOuJe pic.twitter.com/WKCS7RLSrW — Compas on the Beat (@CompasOTB) February 6, 2026

“En cuanto a Bad Bunny, él es un gran fan, un ‘mark’ de MJF. Me contó cuánto le encanta lo que yo hago. A mí también me encanta lo que él hace. Creo que es sumamente talentoso. Me parece increíble que, ya sabes, un hombre hispano sea la atracción principal del show de medio tiempo del Super Bowl. Corríjanme si me equivoco, ¿cuántas veces ha pasado eso?

«Pero creo que el hecho de que él sea el centro de atención dice muchísimo, de la misma manera que lo dijo cuando Kendrick Lamar estuvo en ese lugar. Me parece muy genial que estemos mostrando diferentes razas y culturas que no siempre han tenido la oportunidad de ser protagonistas en escenarios tan grandes como este.

«No hay algo más grande, en el deporte profesional, que All In en el Wembley Stadium —que creo que es el 30 de agosto este año— o el Super Bowl, cuando hablamos de los eventos más grandes que existen”.