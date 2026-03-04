El debate sobre el precio de las entradas en la industria del la lucha libre continúa encendido. En los últimos meses, WWE ha recibido críticas por el incremento en el costo de sus boletos, que se han elevado considerablemente desde el inicio de la era TKO. En contraste, AEW presume una política más accesible para sus aficionados.

Quien no dudó en avivar la polémica fue MJF. Durante una entrevista con ABC7 en El Paso, mientras promocionaba un episodio de AEW Dynamite, el actual Campeón Mundial lanzó una declaración fiel a su estilo provocador.

► “No tienes que vender el alma de tu primogénito”

“A diferencia de WWE, no tienes que vender el alma de tu primogénito para comprar una entrada. Son precios normales. No discriminamos a los pobres como lo hace el Campeón Mundial (se señala a sí mismo). Los odio, pero alguien tiene que pagar las facturas de papá y van a ser personas como vosotros”, declaró MJF.

Las palabras del campeón llegan en un contexto donde WWE ha sido señalada por elevar sus precios hasta en un 60% desde la compra por parte de TKO Group. Si bien esta estrategia ha incrementado los ingresos, también ha generado inconformidad entre sectores de la afición que ven cada vez más complicado asistir en familia a los eventos.

► Estrategias distintas, resultados similares

A pesar de las críticas, la política de precios de WWE no ha impactado de forma drástica en la asistencia, en parte gracias a la reducción de live shows en Estados Unidos y a una mayor presencia internacional.

Sin embargo, eventos como WrestleMania han mostrado señales de desaceleración en la venta de boletos respecto al año anterior, influida por factores logísticos y creativos, además de los elevados costos.

Mientras tanto, AEW mantiene una postura distinta, apostando por precios más accesibles como parte de su identidad de marca. Sin embargo, el producto es distinto y aunque hay fans que disfrutan de ambas empresas, también hay muchos que solo ven una.