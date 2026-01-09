MJF: «Bandido tiene una enfermedad incurable»

Apenas acaba de recuperar el título pero Maxwell Jacob Friedman ya tiene dos desafíos confirmados en donde deberá exponer el Campeonato Mundial AEW. El 14 de enero luchará con Bandido, presente Campeón Mundial ROH, en el especial AEW Maximum Carnage y el 16 de enero enfrentará a Alec Price en el evento Limitless Rumble 2026 de Limitless Wrestling.

► MJF amenaza a Bandido

En esta ocasión nos centramos en el primero de ellos pues «El Diablo» acaba de dedicar unas palabras al «Hombre Más Buscado» en redes sociales. En ellas, MJF asegura que va a terminar con la carrera y con la vida de su oponente al mismo tiempo que imagina un combate entre ellos en All In 2036, algo que (dejando a un lado la broma) no parece posible.

«Bandido es un cachorro joven en este deporte.

Tenía mucho potencial.

Me siento horrible por tener que sacrificar a un cachorro tan joven, pero tiene una enfermedad incurable.

Síndrome del personaje principal.

Triste. El niño tenía un futuro tan brillante.

Podría haber estado en el evento principal de ALL IN 2036 conmigo».

Bandido is a young pup in this sport. He had so much potential. Feel horrible having to put such a young pup down but he has an incurable disease. Main character syndrome. Sad. Kid had such a bright future. Could have been in the main event of ALL IN 2036 with me. — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) January 9, 2026

¿Piensas que Bandido vencerá a MJF y será el nuevo Campeón Mundial AEW? Cabe mencionarse que el luchador mexicano es también el Campeón RIOT en la promotora independiente RIOT Wrestling Alliance. Una vez más, superada su última lesión, está brillando como él sabe hacerlo. Ahora, cuándo dará ese gran paso de ser campeón del mundo en una empresa tan grande es una incógnita.