MJF: «Aplastaré a todos en AEW y me agradecerán»

El actual Campeón Americano (tiró a la basura el Campeonato Internacional) de AEW, MJF está en modo más «Better Than You» que nunca. No solo por el título o porque lo ganara derrotando a Will Ospreay -hay que tomarlo con pinzas porque lo consiguió de manera tramposa- en quizá la mejor lucha de la historia de Dynamite, sino por su renovada actitud de villano.

► MJF, más «Better Than You» que nunca

Sin ir más lejos, atendamos a sus palabras sobre el ataque a Daniel García o las llegadas a la casa Élite de Kazuchika Okada, el Campeón Continental, Mercedes Moné, la Campeona TBS (y Campeona de NJPW STRONG) y del mencionado «Aerial Assassin» en Casual Conversations with The Classic:

«Danny se lo tenía merecido, para ser honesto. Siempre iba a hacerle eso porque sabía que los fanáticos lo amaban, y debido a la forma en que los fanáticos me trataron, sentí que era muy necesario romper uno de sus juguetes, tal como hice con Will, y voy a seguir rompiendo cada juguete que aman en esta compañía hasta que todos me den las gracias por todo lo que he contribuido a All Elite Wrestling. Había todo este hablar sobre un ‘Big Three’ y luego aparecí yo, y fue muy obvio, al diablo con el ‘Big Three’, es solo el gran yo, en palabras de Kendrick (Lamar), aunque siento que Drake ganó esa batalla. Pero esa es una conversación diferente».

¿Qué opinas del «nuevo» MJF? Por cierto, defenderá el Campeonato Americano (Ospreay se llevó consigo el Campeonato Internaciona) en All In.

Will Ospreay is here and has some news for MJF! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@The_MJF | @WillOspreay pic.twitter.com/v8gKeB935w — All Elite Wrestling (@AEW) July 25, 2024