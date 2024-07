Irónicamente, ahora que vuelve a ser 100% rudo tras su ¿traición? a Daniel Garcia, estamos viendo al MJF más técnico como campeón.

Suele ser habitual que un monarca reciba retos y no que él los proponga, pero, obviando que tendrá defensa en All In 2024 ante Will Ospreay, MJF está haciendo justo lo segundo desde su conquista del Campeonato Internacional AEW, renombrado Campeonato Americano AEW por el propio Friedman. Título ahora sí verdaderamente internacional. Segunda ironía.

MJF apareció vía vídeo en el CMLL para anunciar una defensa allí el 2 de agosto, y su rival, determinado esta semana, será Templario. Y hoy, como epílogo del evento Live In Coventry de RevPro, también vía vídeo, MJF dio la noticia a Michael Oku de que el Campeón Británico Indiscutible de Peso Completo tendrá la oportunidad de poder coronarse doble monarca el 11 de agosto, en Summer Sizzler, cita a celebrarse desde el York Hall de Londres (Inglaterra).

Con una promo similar a la que dedicó a Templario este pasado viernes, MJF se mostró cual generoso campeón que decide conceder oportunidades. Y lo cierto es que para Oku, quien guarda cierta relación con AEW (ejerció de extra en All In 2023 y compitió en el último crucero de Chris Jericho), será la lucha más mediática de su vida.

E igual de valiosa para RevPro, empresa que por tercera vez tendrá a un campeón de la casa Élite defendiendo estatus bajo sus focos, si recordamos las implicaciones de PAC (Summer Sizzler 2022) y Orange Cassidy (High Stakes 2024), precisamente ambas por el mismo cetro.

What have we just seen?!?!?



Sunday August 11th. York Hall, Bethnal Green.



AEW American Championship

MICHAEL OKU VS MJF



🎟️ https://t.co/JIWNjfxprp pic.twitter.com/nvlMGuwsoG — Revolution Pro (@RevProUK) July 28, 2024

► Resultados RevPro Live In Coventry

Celebrado desde el HMV Empire de Coventry (Inglaterra), RevPro Live In Coventry dio esto de sí.